Объем прибыли организаций Ижевска снизился на 40% за первое полугодие
По итогам года по крупным и средним компаниям он составит 156,4 млрд рублей
Объем прибыли крупных и средних организаций Ижевска, по предварительной оценке, составит 156,4 млрд руб. в 2026 году, что на 9,6% меньше прошлогоднего значения. Такие данные содержатся в Прогнозе социально-экономического развития города в 2027-2029 годах. Ожидается, что темпы роста прибыли в предстоящую трехлетку будут на уровне 2,9—3,7%.
За первое полугодие прибыль компаний сократилась на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприятия, добывающие полезные ископаемые, потеряли 35,1% прибыли. При этом в обрабатывающих производствах отмечен рост на 56,3%.
Напомним, обрабатывающие производства Удмуртии нарастили объемы выпуска продукции в январе—августе почти на 20%, что кратно выше, чем в среднем по стране. В частности, наибольшая динамика отмечена в производстве прочего транспорта и оборудования, к которым относится и выпуск БПЛА. По словам экспертов, изготовление беспилотников является основным драйвером обрабатывающей промышленности республики.
Несмотря на это, объем инвестиций в основной капитал в Удмуртии снизится по итогам 2026 года до 190,3 млрд руб., что на 29,8% меньше, чем в 2025-м. Объясняя динамику, в региональном правительстве сослались на рост цен на продукцию и услуг инвестиционного характера на 14%.