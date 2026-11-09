Объем прибыли организаций Ижевска снизился на 40% за первое полугодие

Объем прибыли крупных и средних организаций Ижевска, по предварительной оценке, составит 156,4 млрд руб. в 2026 году, что на 9,6% меньше прошлогоднего значения. Такие данные содержатся в Прогнозе социально-экономического развития города в 2027-2029 годах. Ожидается, что темпы роста прибыли в предстоящую трехлетку будут на уровне 2,9—3,7%.