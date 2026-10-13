БАСнословный рост
Производство дронов в Удмуртии обеспечило рост обрабатывающего сектора на 20%
13.10.2026, 13:58
Обрабатывающие производства Удмуртии нарастили объемы выпуска продукции в январе—августе почти на 20%, что кратно выше, чем в среднем по стране. Самую сильную динамику среди направлений показало производство прочего транспорта и оборудования. Оно выросло вдвое. В эту категорию входит выпуск БПЛА. Эксперты считают, что именно производство беспилотников является основным драйвером обрабатывающей промышленности республики. Удмуртию они называют одним из ключевых центров компетенций по беспилотным авиационным системам (БАС).
Объемы производства прочих транспортных средств и оборудования в Удмуртии выросли на 90,7% в январе—августе. Такие данные опубликовал Удмуртстат. Эта отрасль включает в себя выпуск поездов, самолетов и БПЛА, иной военной техники и др. Оборот таких производств в Удмуртии за указанный период увеличился в 2,1 раза — до 168,6 млрд руб. Среди всех промпроизводств в республике это направление показало самую сильную динамику — как по объемам, так и по обороту.
В целом объем обрабатывающих производств в регионе увеличился на 19,2% в январе—августе. Их совокупный оборот составил 683,7 млрд руб. В действующих ценах (без поправки на инфляцию) показатель увеличился на 7,6%. Помимо выпуска прочего транспорта и оборудования высокий рост показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 40,8%. При этом оборот таких предприятий снизился на 34,2% — до 71,6 млрд руб. Они производят микросхемы, приборы навигации, радиоэлектронику и другое оборудование. Для сравнения, в целом по стране объемы обрабатывающих производств за восемь месяцев выросли только на 0,4%.
Отметим, что производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов в республике снизилось на 6,8% за указанный период, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, напротив, выросло на 6,3%. В аутсайдерах обработки — производство текстильных изделий (-59,1%) и создание химических веществ и продуктов (-34,3%).
В целом промпроизводство республики, с учетом добычи полезных ископаемых, обеспечения электроэнергией, газом и паром и других отраслей, за январь—август выросло на 7,8%. По этому показателю Удмуртия заняла второе место в ПФО, уступив только Чувашии (+9,5%).
Президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолий Ганин объясняет рост по группе производств прочего транспорта и оборудования выпуском беспилотников. «Удмуртия де-факто выступает одним из ключевых центров компетенций по беспилотным авиационным системам (БАС) в стране»,— сказал собеседник «Ъ-Удмуртия». Он добавил, что помимо производства БПЛА идет наращивание выпуска узлов, спецоборудования и компонентов для смежных секторов транспортного машиностроения.
Значительный вклад в рост обработки, по словам президента палаты, вносит системное импортозамещение. «Предприятия Удмуртии быстро занимают освободившиеся рыночные ниши в приборостроении, специальном машиностроении и выпуске компонентной базы. Существенную роль сыграли и меры господдержки»,— резюмировал господин Ганин.
Почти 99% начисленных налогов по отрасли производства прочего транспорта и оборудования выпадает на выпуск летательных аппаратов, обратил внимание проректор УдГУ по научной работе и программам стратегического развития Алексей Кашин.
По данным ФНС, за первое полугодие из Удмуртии в федеральный бюджет по указанному сектору производства поступило 18,8 млрд руб. налогов. Из них 18,7 млрд — изготовление летательных аппаратов, включая космические. Это в среднем на 58% больше, чем годом ранее.
Собеседник «Ъ-Удмуртия» связал наращивание объемов в отрасли с гособоронзаказом, который сейчас, вероятно, является «единственной причиной развития обрабатывающих производств». «Говоря о кадрах, оборонно-промышленный комплекс сейчас является крупнейшим работодателем в Удмуртии. Другие отрасли скорее страдают от очень сложной общеэкономической ситуации. Это и высокая ключевая ставка, и сложности с экспортом товаров, и в целом снижение спроса. Из-за этого заводы, работающие на гражданский сектор, сильно недозагружены»,— добавил господин Кашин.
Тем не менее в Удмуртии остаются варианты для расширения инвестиций. Вопрос лишь в сбыте продукции, резюмировал эксперт.