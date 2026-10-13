БАСнословный рост

В целом объем обрабатывающих производств в регионе увеличился на 19,2% в январе—августе. Их совокупный оборот составил 683,7 млрд руб. В действующих ценах (без поправки на инфляцию) показатель увеличился на 7,6%. Помимо выпуска прочего транспорта и оборудования высокий рост показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 40,8%. При этом оборот таких предприятий снизился на 34,2% — до 71,6 млрд руб. Они производят микросхемы, приборы навигации, радиоэлектронику и другое оборудование. Для сравнения, в целом по стране объемы обрабатывающих производств за восемь месяцев выросли только на 0,4%.