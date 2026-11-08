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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
МирКонфликты

Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам и судам на Украине

Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, одной из целей стала подстанция напряжением 330 кВ «Каменская» в Днепропетровской области, которая, как утверждается, снабжала электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
Кроме того, российское военное ведомство заявило о поражении двух судов, перевозивших грузы для нужд ВСУ. В порту Черноморск Одесской области, по информации Минобороны, был атакован контейнеровоз с оборудованием и товарами двойного назначения.
Еще один удар, как утверждает ведомство, пришелся по сухогрузу в Черном море юго-западнее Одессы. На борту судна находились вооружение и военные грузы, предназначенные для украинской армии.
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