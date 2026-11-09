Руслан Кухарук проведет прямую линию с жителями ХМАО 30 ноября
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук планирует провести ежегодную прямую линию с жителями региона. Как сообщил он в своих соцсетях, она пройдет 30 ноября в 15:00. «Считаю, что такой формат в первую очередь позволяет оперативно реагировать на запросы земляков и грамотно выстраивать приоритеты развития региона»,— отметил он.
Жители могут оставить вопрос в комментариях под сообщением о прямой линии на страницах главы региона во «ВКонтакте», Telegram и Max. Также его можно отправить через бот ХМАО-Югры «Вика» в Max. Трансляция будет доступна в социальных сетях господина Кухарука, в эфире телеканалов «Югра», С1, «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и N1, а также на радио «Югра».
Напомним, в конце октября Руслан Кухарук провел ежегодную пресс-конференцию с более чем 100 журналистами в рамках форума «Инфомир Югры». В течение 3 часов 30 минут губернатор пообещал не наращивать объемов заимствований региона, заявил о планах ужесточения миграционной политики и высказался о возможном назначении на руководящую позицию в Москве.