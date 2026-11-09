Руслан Кухарук проведет прямую линию с жителями ХМАО 30 ноября

Жители могут оставить вопрос в комментариях под сообщением о прямой линии на страницах главы региона во «ВКонтакте», Telegram и Max. Также его можно отправить через бот ХМАО-Югры «Вика» в Max. Трансляция будет доступна в социальных сетях господина Кухарука, в эфире телеканалов «Югра», С1, «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и N1, а также на радио «Югра».