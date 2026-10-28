Европа вышла на связь

Остается надеяться, что это приведет к изменению позиции этого межгосударственного объединения, потому что Россия, как мы видим, довольно четко понимает: без ЕС стабильного мира на европейском континенте установить не удастся. Европейскому союзу нужно принять: как они не хотят говорить об Украине без Украины, так и о России они не должны говорить без России. В любом случае разговор и контакт лучше, чем их отсутствие, но пока подавать какие-то надежды преждевременно».