Европа вышла на связь
О чем говорит первый за год разговор Владимира Путина с европейскими лидерами
Беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом продолжалась около полутора часов. Она состоялась по инициативе Хельсинки и Осло. Звонок обсуждался в течение года, но только в минувшие выходные идея созрела окончательно, рассказал позже Стубб.
Этот разговор был попыткой повлиять на мирный процесс по Украине, отмечает NBC. Но инициативу оценили не все союзники. В Стокгольме и Копенгагене усомнились в результативности таких контактов. Однако премьер-министр Норвегии, напротив, заявил, что контакты с Путиным станут фундаментом для будущих переговоров по Украине в Абу-Даби.
Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал беседу «содержательной»:
«Премьер Армении и президент Финляндии встречались с господином Уиткоффом до контакта в Петербурге с президентом России и после него. Разговор был, я бы сказал, обстоятельным, содержательным, продолжался полтора часа. Но удивительно, что он вызывает скептическую реакцию в ряде стран Европы. Это, на мой взгляд, весьма симптоматично и показательно.
Что касается самой беседы, она фокусировалась прежде всего вокруг договоренностей о возобновлении трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США в Абу-Даби.
Было много вопросов на этот счет, уточнений с нашей стороны, в общем-то, эта тема активно затрагивалась.
Еще на один момент стоило бы обратить внимание: и норвежский премьер, и президент Украины транслировали нашему президенту активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую с нашим руководителем. Президент России повторил, наверное, уже в миллионный раз, что, если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности».
Глава российского МИД Сергей Лавров оценил новые контакты более сдержанно. Он отметил, что европейские лидеры не сказали «ничего нового», но попытались «втиснуться» в переговорный процесс по Украине. Владимир Путин, в свою очередь, посвятил большую часть беседы экскурсу в средневековую славянскую историю, утверждает Financial Times. При этом перспектива прекращения огня сторонами практически не обсуждалась, пишет издание.
Тем не менее собеседники “Ъ FM” считают, что Россия и Европа сейчас пытаются настроиться на диалог. Недавно в Кремле даже поддержали идею о назначении переговорщика с Москвой от Евросоюза. Найти его в ЕС пытаются уже несколько месяцев, но это не так просто, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:
«Это значимый шаг на пути изменения позиции Европейского союза. Проблема нынешней позиции ЕС состоит в том, что она неконсистентна и непоследовательна. У них нет плана мирных переговоров с Россией, но и нет плана войны с РФ. Я полагаю, сейчас идут некие робкие пристрелочные шаги, и мы видим, как они обставлены всеми необходимыми вербальными условиями.
Контакт с Путиным отражает новую позицию Европейского союза.
Остается надеяться, что это приведет к изменению позиции этого межгосударственного объединения, потому что Россия, как мы видим, довольно четко понимает: без ЕС стабильного мира на европейском континенте установить не удастся. Европейскому союзу нужно принять: как они не хотят говорить об Украине без Украины, так и о России они не должны говорить без России. В любом случае разговор и контакт лучше, чем их отсутствие, но пока подавать какие-то надежды преждевременно».
Новые встречи по урегулированию конфликта запланированы в ноябре в Абу-Даби. Накануне, 27 октября, польский премьер Дональд Туск допустил, что они могут состояться 4-го числа следующего месяца. В Арабских Эмиратах должны собраться представители России, Украины и США. В Киеве это не подтвердили. В Кремле пока не комментировали.