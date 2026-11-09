Прокуратура взяла на контроль ситуацию с поврежденными от БПЛА домами в Ленобласти
Для пострадавших открыта горячая линия
Прокуратура Ленинградской области контролирует соблюдение прав жителей Всеволожского и Киришского районов, чьи дома получили повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В ночь на 9 ноября Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над Ленобластью 113 БПЛА. В Киришах были зафиксированы попадания беспилотников в промышленной зоне. Кроме того, осколки летательных аппаратов попали в одну из квартир, откуда эвакуировали семью. Во Всеволожске обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома.
Прокуратура организовала взаимодействие с профильными ведомствами. Ситуацию на местах контролируют городские прокуроры. Для жителей региона открыта горячая линия надзорного ведомства: 429-77-55.