Над Ленобластью ночью сбили 113 БПЛА

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти объявили в 2:16. К 4:40, по данным господина Дрозденко, силы ПВО сбили 81 беспилотник. В Киришах, сообщил губернатор, осколки от летательных аппаратов попали в одну из квартир, откуда эвакуировали семью. Позднее господин Дрозденко сообщил, что пострадавших нет и эвакуация всего подъезда не потребовалась. Беспилотную опасность отменили в 5:29.