Над Ленобластью ночью сбили 113 БПЛА
Обломки беспилотников повредили жилые дома в Киришах и Всеволожске
В ночь на 9 ноября над территорией Ленинградской области сбили 113 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В Киришах зафиксировали попадания БПЛА в промзоне. Кроме того, осколки летательных аппаратов попали в одну из квартир, откуда эвакуировали семью. Во Всеволожске осколки попали на крышу многоквартирного дома.
Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти объявили в 2:16. К 4:40, по данным господина Дрозденко, силы ПВО сбили 81 беспилотник. В Киришах, сообщил губернатор, осколки от летательных аппаратов попали в одну из квартир, откуда эвакуировали семью. Позднее господин Дрозденко сообщил, что пострадавших нет и эвакуация всего подъезда не потребовалась. Беспилотную опасность отменили в 5:29.
Помимо Ленинградской области, беспилотники атаковали Тульскую область: там минувшей ночью сбили два БПЛА. В Москве и Московской области вводили ограничения на работу аэропортов Домодедово и Внуково. Также временно ограничивали полеты в аэропортах Калуги, Череповца и Ярославля. Средства ПВО сбили за ночь над регионами России 430 беспилотников, сообщили в Минобороны.