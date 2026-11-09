Апелляция оставила в силе наказание бывшему сотруднику УФСИН Тувы
Оставлено в силе наказание, назначенное бывшему начальнику отделения режима и надзора УФСИН России по Республике Тыва Темиру Бадан-оолу, осужденному на 11 лет за участие в экстремистской организации. Сам судебный процесс проходил в Кемеровской области: в другой регион дело было направлено в «целях всестороннего, полного и объективного судебного разбирательства».
По информации пресс-центра судов Кемеровской области, согласно материалам дела, в период с ноября 2020-го по май 2023 года обвиняемый создавал условия для продолжения деятельности экстремистского движения в учреждениях уголовно-исполнительной системы Тувы. Как писал «Ъ», согласно фабуле дела, тюремщик якобы входил в движение АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России) и был связан с кланом «Черная армия». Группировка продвигала тюремные устои и «крышевала» колонии республики. Как считает следствие, Бадан-оол Темир организовывал «сходки» для членов движения внутри исправительных учреждений.
В сентябре Ленинский райсуд Кемерово признал фигуранта виновным в участии в экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ) и превышении должностных полномочий и назначил 11 лет колонии. Кроме того, его лишили звания «подполковника внутренней службы». Защита оспорила решение.
«Проверив законность и обоснованность приговора суда первой инстанции, Кемеровский областной суд в части вида и размера назначенного наказания оставил его без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его адвоката — без удовлетворения»,— рассказали в пресс-центре.