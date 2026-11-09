Апелляция оставила в силе наказание бывшему сотруднику УФСИН Тувы

Оставлено в силе наказание, назначенное бывшему начальнику отделения режима и надзора УФСИН России по Республике Тыва Темиру Бадан-оолу, осужденному на 11 лет за участие в экстремистской организации. Сам судебный процесс проходил в Кемеровской области: в другой регион дело было направлено в «целях всестороннего, полного и объективного судебного разбирательства».