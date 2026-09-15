Бывшего замглавы УФСИН Тувы приговорили к 11 годам за «крышевание заключенных»

Ленинский районный суд Кемерово признал виновным в участии в экстремистском сообществе и превышении должностных полномочий бывшего замглавы УФСИН Танну Тувы Бадана-оол Темира. Это следует из данных картотеки суда. По информации регионального издания NGS42.ru, подсудимого приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Согласно фабуле дела, Темир входил в движение АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России) и был связан с кланом «Черная армия». Группировка продвигала тюремные устои и «крышевала» колонии республики. Как считает следствие, Бадан-оол Темир организовывал «сходки» для членов движения внутри исправительных учреждений.

Обвинения в превышении полномочий связаны с тем, что силовик способствовал преступникам. Одному из осужденных он помог попасть из колонии в исправительный центр (УФИЦ) с более мягкими условиями режима. Кроме того, сотрудники ФСИН нашли телефон в камере Чингиса Темира — старшего брата подсудимого, отбывавшего срок за наркотики в лагере под руководством Бадана-оол Темира. По версии следствия, после обнаружения телефона замглавы УФСИН запретил подчиненному сообщать о находке.

Бадан-оол Темир не признал вину. Осужденный уточнял, что содействие экстремистской организации на деле оказывал его начальник, а замглавы УФСИН подставили. Защита планирует обжаловать приговор.

Никита Черненко