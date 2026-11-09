Продажи дорожно-строительной техники упали почти на 25% за девять месяцев
Продажи новой российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке в январе—сентябре сократились год к году на 24,9%, до 24,4 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ). Относительно результатов полугодия, когда рынок сократился на 30,2%, снижение замедлилось. Впрочем, просадка остается довольно значительной, что в том числе создает риски простоя предприятий, отмечают собеседники “Ъ”.
Причины падения рынка ДСТ все те же: высокая ключевая ставка, замедление строительной активности, конкуренция с импортной техникой и большие стоки. Продажи поддерживают фактически лишь инфраструктурные проекты.
По данным «Росспецмаша», в январе—сентябре отгрузки сократились почти по всем основным видам ДСТ, сильнее всего — в сегменте катков, где просадка составила 34,9%. Негативная динамика также фиксируется по экскаваторам — снижение на 33,9%, гусеничным бульдозерам — на 32,3%, экскаваторам-погрузчикам — на 31,6%, кранам-трубоукладчикам — на 16,7% и автогрейдерам — на 1,5%. Рост продемонстрировали фронтальные погрузчики — на 57,3%.