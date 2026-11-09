Продажи дорожно-строительной техники упали почти на 25% за девять месяцев

По данным «Росспецмаша», в январе—сентябре отгрузки сократились почти по всем основным видам ДСТ, сильнее всего — в сегменте катков, где просадка составила 34,9%. Негативная динамика также фиксируется по экскаваторам — снижение на 33,9%, гусеничным бульдозерам — на 32,3%, экскаваторам-погрузчикам — на 31,6%, кранам-трубоукладчикам — на 16,7% и автогрейдерам — на 1,5%. Рост продемонстрировали фронтальные погрузчики — на 57,3%.