Турбизнес просит российские власти вмешаться в ситуацию с Bank of Maldives

Обращение РСТ к властям появилось после жалоб туроператоров на сложности с платежами через Bank of Maldives, крупнейшую финансовую организацию в стране. В октябре он начал уведомлять предпринимателей, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. У туроператоров возникли сложности с внесением платежей за размещение туристов. Средства возвращаются и в ситуациях, когда плательщиками выступают зарубежные юридические лица, отмечает РСТ в своем письме. Организация предполагает, что банк трактует оплату за россиян как связь с Россией.