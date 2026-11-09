Турбизнес просит российские власти вмешаться в ситуацию с Bank of Maldives
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился в Минэкономики и к чрезвычайному и полномочному послу России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Левану Джагаряну с просьбой провести консультации с мальдивской стороной относительно расчетов российских компаний. Об этом говорится в письмах организации от 6 ноября (есть у “Ъ”).
Обращение РСТ к властям появилось после жалоб туроператоров на сложности с платежами через Bank of Maldives, крупнейшую финансовую организацию в стране. В октябре он начал уведомлять предпринимателей, что платежи, связанные с Россией, будут возвращены. У туроператоров возникли сложности с внесением платежей за размещение туристов. Средства возвращаются и в ситуациях, когда плательщиками выступают зарубежные юридические лица, отмечает РСТ в своем письме. Организация предполагает, что банк трактует оплату за россиян как связь с Россией.
6 ноября участники рынка в беседе с «Ъ FM» говорили, что сумма задержанных Bank of Maldives платежей достигает $2 млн. С проблемой столкнулась в том числе принимающая компания Resort Life. Основатель агентства «Персона грата» Георгий Мохов говорит, что сложности с платежами были у нескольких российских туроператоров и проблемы ощутил именно бизнес. Туристов в итоге расселили после повторной оплаты в те же или аналогичные средства размещения, отмечает он.