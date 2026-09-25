Диплом с переменным успехом

Для многих взрослых дополнительное образование сегодня становится необходимостью: одним нужно осваивать новые технологии, другим — менять профессию, третьих на учебу направляют работодатели. Но диплом о переподготовке сам по себе не гарантирует ни новой работы, ни роста дохода. «Ъ-Review» разбирался, когда такие программы действительно окупаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Снова за парту

Российский рынок дополнительного профессионального образования (ДПО) в 2025 году по числу слушателей почти не изменился: обучение завершили 8,39 млн человек против 8,44 млн годом ранее. Однако изменилась его структура. Число слушателей программ повышения квалификации сократилось с 7,46 млн до 7,22 млн, а интерес к профессиональной переподготовке существенно вырос: обучение прошли 1,17 млн человек, что на 19,7% больше, чем в 2024 году. Показатель впервые превысил 1 млн и стал максимальным с начала наблюдений в 2017 году, отмечается в сборнике НИУ ВШЭ «Образование в цифрах: 2026».

Повышение квалификации обновляет знания в рамках имеющейся квалификации, а профессиональная переподготовка позволяет освоить новый вид деятельности.

Работники предприятий и организаций составили 51,2% прошедших переподготовку, за год их число увеличилось на 44,3%. «В условиях дефицита квалифицированных специалистов работодатели стали больше финансировать переобучение персонала»,— объясняет директор Центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Николай Шугаль. Таким образом, рекорд спроса на программы профессиональной переподготовки говорит не столько о массовом стремлении россиян начать карьеру с чистого листа, сколько об изменении кадровой политики бизнеса.

По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в 2025 году более половины слушателей программ ДПО были старше 40 лет: на возрастную группу 40–49 лет приходилось 28,4% слушателей, на людей 50–59 лет — 17,6%, старше 60 лет — 6,8%. Доля аудитории до 30 лет составляла 21,1%.

Образовательные компании также отмечают увеличение спроса со стороны зрелой аудитории. «За последние пару лет аудитория заметно повзрослела: все больше людей 35–60 лет приходят учиться»,— говорит руководитель направления ДПО департамента региональных проектов университета «Синергия» Ольга Шангина. Чаще всего слушатели хотят повысить квалификацию в своей сфере или получить новую профессию.

Но люди идут учиться не только ради карьеры. Как отмечает Николай Шугаль, по данным выборочного наблюдения Росстата за 2025 год, 48,4% слушателей программ ДПО назвали обучение условием кадровой политики работодателя, 48% рассчитывали улучшить результаты своей работы, 25,9% — получить знания, связанные в том числе с внедрением новых технологий и продуктов.

Повышение зарплаты назвали целью 20,7% слушателей, продвижение по службе — 17,8%.

Значительную часть расходов на обучение брал на себя бизнес. В 2025 году больше половины слушателей программ ДПО обучались по платным договорам. Около трети получили образование за счет бюджета, остальные — за счет средств организаций.

При нехватке нужных компетенций работодатели решают, что быстрее и дешевле — нанять нового специалиста или обучить действующего сотрудника. «Нанимать ИТ-специалистов в целом дороже, чем дообучать действующих. Новому сотруднику все равно потребуется три-шесть месяцев на адаптацию. Когда важна скорость закрытия пробела, повышение квалификации проходит гораздо быстрее, чем полный цикл найма»,— отмечает руководитель тренинг-центра «Рексофт» Григорий Силкин. По его словам, переобучение выгоднее, когда компании требуется специфическая экспертиза под собственный технологический стек. Нанимать специалиста на рынке имеет смысл, если нужной компетенции внутри компании нет и на ее освоение потребуются годы либо команду необходимо быстро расширить под крупный проект.

В очередь за интеллектом

Участники рынка дополнительного образования отмечают рост спроса на обучение работе с ИИ. При этом слушателей все чаще интересуют не общие сведения о нейросетях, а способы применять их в конкретной профессии. Так, в «Яндекс Практикуме» сообщили, что доля ИИ-курсов в каталоге компании утроилась, а число студентов выросло почти в десять раз год к году. По данным компании, в 2026 году на программы смены профессии приходилось около 73% выручки «Практикума», на курсы для специалистов с опытом — 27%. Однако даже среди слушателей, начинающих обучение с нуля, перейти в другую профессиональную область собирался 61% учеников.

Похожую динамику фиксируют в «Синергии»: по словам Ольги Шангиной, кратно растет спрос на программы по искусственному интеллекту и беспилотным авиационным системам. Среди корпоративных клиентов университета главный запрос связан с внедрением ИИ для оптимизации бизнес-процессов.

«Наиболее востребовано обучение прикладной работе с ИИ и машинное обучение для инженеров. Не общий курс “что такое нейросети”, а узконаправленные программы по использованию ИИ, которые повысят эффективность конкретного разработчика, аналитика, менеджера или тестировщика»,— отмечает Григорий Силкин.

Цена вопроса

Однако рост числа слушателей не означает, что рынок переживает новый бум. По оценке Smart Ranking, в 2025 году выручка онлайн-школ, предлагающих программы дополнительного профессионального образования и переподготовки для взрослых, увеличилась всего на 6%, до 52,5 млрд руб. Это означает, что сегмент приближается к стагнации: высокие ставки делают длительные курсы менее доступными, низкая безработица снижает потребность срочно менять профессию, а интерес к некоторым прежде популярным ИТ-направлениям ослабевает.

По словам Ольги Шангиной, профессиональная переподготовка в «Синергии» обычно продолжается от трех до шести месяцев, а цены университет старается удерживать на прежнем уровне. На середину сентября двухмесячный курс «Яндекс Практикума» «Нейросети для работы» стоил 66,5 тыс. руб. при оплате одним платежом, 13-месячная программа «Специалист по Data Science» — 154 тыс. руб., расширенная подготовка ML-инженера — 256 тыс. руб. Эти примеры не являются средними значениями по рынку, но показывают, что освоение новой профессии может обойтись в несколько раз дороже получения отдельного навыка.

Еще нужно обратить внимание на то, что образовательные платформы часто выносят на первый план не полную цену, а ежемесячный платеж. При этом рассрочка или кредит могут быть рассчитаны на 24–36 месяцев и продолжаться намного дольше обучения.

Поэтому сравнивать программы корректнее по полной стоимости, продолжительности, объему практики и типу выдаваемого документа.

Взрослый слушатель также инвестирует несколько месяцев свободного времени, а вернуть эти вложения сможет лишь в том случае, если его новые навыки окажутся востребованы работодателями.

Карьера без гарантий

Исследование hh.ru, проведенное в 2026 году среди более чем 250 российских компаний, показало, что работодатели могут учитывать сразу несколько видов дополнительного образования. На профессиональную переподготовку обращают внимание 36% компаний, на повышение квалификации — 32%, на сертификаты, подтверждающие конкретные навыки,— 29%. При этом четверть работодателей вообще не учитывают дополнительное образование, а самостоятельным преимуществом дистанционное обучение и онлайн-курсы считают только 10%.

Значение переподготовки различается в зависимости от отрасли.

На нее обращают внимание 52% работодателей в строительстве, недвижимости, эксплуатации и проектировании, 43% — в тяжелой промышленности, по 41% — в ИТ и финтехе. «Дипломы и сертификаты о дополнительном образовании имеют значение, но не являются абсолютным фильтром»,— говорит руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Курсы не заменяют практического опыта. Среди опрошенных hh.ru работодателей 52% готовы принять новичка без полного набора необходимых навыков, если за ним будет закреплен наставник, 41% предлагают обучение внутри компании, 36% — предварительную стажировку. Дефицитными компании называют специфические профессиональные навыки и способность самостоятельно принимать решения.

«Курсы могут дать специфичные навыки, но не всегда формируют самостоятельность, которая особенно ценится компаниями в турбулентное время»,— отмечает Марина Дорохова. По ее словам, компенсировать недостаток опыта обучением проще в профессиях с четкими алгоритмами и возможностью наставничества: в рабочих специальностях, продажах, сфере услуг и ИТ. Сложнее это сделать в управлении, финансах и инженерии, где решения связаны с высокой ответственностью.

Наиболее реалистичный путь для взрослого специалиста — перейти в смежную область с использованием накопленных знаний и опыта.

Аналитик может освоить инструменты Data Science, разработчик — машинное обучение, маркетолог — работу с генеративным ИИ. При полной смене профессии человеку зачастую приходится претендовать на стартовые позиции, где его прежний стаж не всегда конвертируется в более высокую должность и зарплату.

В то же время 55% опрошенных работодателей готовы платить выше рынка за нужные компетенции: 21% — независимо от специальности сотрудника, 34% — по отдельным профессиональным направлениям.

Таким образом, увеличить доход помогает не сам диплом, а способность применить полученные знания в работе. Как сообщили в «Яндекс Практикуме», 80% студентов, прошедших программу подготовки к трудоустройству в карьерном центре, находят работу в течение полугода. Однако показатель относится не ко всем поступившим или выпускникам, а только к слушателям, завершившим специальную карьерную программу. Совместное исследование «Практикума» и Getmatch также показало, что доля вакансий для начинающих специалистов с требованием базовой ИИ-грамотности за полгода выросла с 27% до 35%, а предлагаемая зарплата при наличии ИИ-требований была выше на 8–9% у разработчиков и продуктовых менеджеров и на 14,5% — у руководителей проектов. По этим данным видно, какие навыки рынок готов оплачивать, но они не доказывают, что прохождение курса автоматически повышает заработок.

Понять, приводит ли переподготовка к новой работе и росту дохода, сложно: образовательные компании считают результаты по-разному. Одни учитывают всех выпускников, другие — только прошедших карьерную программу; одни измеряют результат через три месяца, другие — через год.

Похожая проблема возникает и в корпоративном обучении. «Доля завершивших курс, NPS и результаты тестов просты в сборе, но мало говорят о реальной пользе: можно пройти курс и ничего не изменить в работе»,— полагает Григорий Силкин. По его словам, эффективность обучения стоит проверять через три-шесть месяцев: применяет ли сотрудник новые навыки, растет ли уровень его компетенций, продвигается ли он внутри компании и улучшаются ли результаты команды.

Как правило, частному слушателю приходится самостоятельно выстраивать связь между курсом и рынком труда. Выбирая программу, стоит смотреть, какие проекты войдут в портфолио, кто их проверяет и помогает ли школа с трудоустройством. Если она сообщает о том, что большая часть выпускников трудоустраивается, важно разобраться, кого и за какой срок посчитали. Полезно также заранее изучить вакансии: нужен ли рынку такой специалист, достаточно ли для старта курса без профильного образования и опыта.

По мнению экспертов рынка, профессиональная переподготовка может помочь взрослому человеку сменить работу и больше зарабатывать. Но надежнее не начинать с нуля, а дополнить прежний опыт навыком, востребованным на рынке. Курсы сокращают путь в новую профессию, но пройти его вместо человека не могут.

Константин Анохин