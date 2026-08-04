Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле превысило 6 тыс.

Число погибших при двух землетрясениях в Венесуэле увеличилось до 6125 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Как уточнил господин Родригес, из-под завалов спасены 6462 человека. Всего к за помощью к медикам обратились более 60 тыс. человек.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с разницей около 40 секунд. Были полностью разрушены 190 зданий, еще 856 — повреждены. По данным на 4 августа, убрано 16,5% обломков.