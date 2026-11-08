Перевалка угля на Балтике подорожала за месяц в 1,5 раза

Экспортеры активно конкурируют за портовые мощности на Балтике, так как отгрузки в Азово-Черноморском бассейне ограничены, констатируют в NEFT Research. Как сказано в обзоре, поставки угля на экспорт из Хакасии в порт Усть-Луга в сентябре подскочили на 50,7% месяц к месяцу и на 105,8% год к году, до 172,2 тыс. тонн. Перевозка кузбасского угля в этом направлении снизилась на 2,5% к августу, до 2,02 млн тонн, что на 29% больше, чем годом ранее. В NEFT Research добавляют, что ОАО РЖД сохраняет в ноябре ограничения на перевозку угля в Усть-Лугу на уровне 55% от пропускной способности. По оценкам аналитиков, низкая доступность ресурса и высокий интерес турецких покупателей привели к росту цен на энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг на Балтике за неделю к 30 октября на 6,2%, до $113,5 за тонну (FOB).