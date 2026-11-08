Перевалка угля на Балтике подорожала за месяц в 1,5 раза
Рост спроса на портовые терминалы на Балтике привел к удорожанию перевалки. Тарифы для угольщиков в октябре выросли до $15–25 за тонну, а для небольших партий, перенаправленных с южного направления, доходят до $20–25 за тонну. Повышение ставок на перевозку и перевалку приводит к отрицательной рентабельности для грузоотправителей, и, считают аналитики, в перспективе это приведет к сокращению экспорта угля через Балтику.
Стивидоры Северо-Запада в начале четвертого квартала повысили стоимость перевалки угля до $15–25 за тонну, говорится в обзоре NEFT Research. Относительно сентября ставки выросли на $8–9, относительно июля—августа — на $9–13 за тонну. Для крупных поставщиков тариф с сентября увеличился на $5, до $15 за тонну. Перевалка небольших партий угля, перенаправленных с южного направления, подорожала до $20–25 за тонну, уточняют аналитики.
Экспортеры активно конкурируют за портовые мощности на Балтике, так как отгрузки в Азово-Черноморском бассейне ограничены, констатируют в NEFT Research. Как сказано в обзоре, поставки угля на экспорт из Хакасии в порт Усть-Луга в сентябре подскочили на 50,7% месяц к месяцу и на 105,8% год к году, до 172,2 тыс. тонн. Перевозка кузбасского угля в этом направлении снизилась на 2,5% к августу, до 2,02 млн тонн, что на 29% больше, чем годом ранее. В NEFT Research добавляют, что ОАО РЖД сохраняет в ноябре ограничения на перевозку угля в Усть-Лугу на уровне 55% от пропускной способности. По оценкам аналитиков, низкая доступность ресурса и высокий интерес турецких покупателей привели к росту цен на энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг на Балтике за неделю к 30 октября на 6,2%, до $113,5 за тонну (FOB).