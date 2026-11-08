Порты загрузили тарифы

Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что цены на энергетический и коксующийся уголь остаются относительно стабильными в текущем квартале. На рынке до сих пор сохраняется определенный дефицит коксующегося угля, так как китайские производители не вышли на полную мощность из-за проверок, проводимых после аварий в первом полугодии. Спрос на энергетический уголь увеличивается по мере приближения зимнего сезона, роста цен на природный газ и расконсервации угольных мощностей в Европе. Как считает господин Красноженов, большинство крупных российских экспортеров угля могут сохранить приемлемый уровень рентабельности при росте стоимости перевалки на $5–10 за тонну. В случае снижения цен на уголь рост логистических расходов может стать значительной проблемой прежде всего для экспортеров энергетического угля, добавляет он. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков также говорит, что у энергетического угля меньше ценового запаса прочности — соответственно, рост тарифов создает более ощутимое давление на рентабельность его экспорта. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников добавляет, что снижение напряженности в Ормузском проливе несет риски снижения цен на уголь на азиатском направлении, что грозит обнулить доходность поставок российского сырья как на Северо-Западе, так и на Дальнем Востоке.