Порты загрузили тарифы
Перевалка угля на Балтике подорожала за месяц в 1,5 раза
Рост спроса на портовые терминалы на Балтике привел к удорожанию перевалки. Тарифы для угольщиков в октябре выросли до $15–25 за тонну, а для небольших партий, перенаправленных с южного направления, доходят до $20–25 за тонну. Повышение ставок на перевозку и перевалку приводит к отрицательной рентабельности для грузоотправителей, и, считают аналитики, в перспективе это приведет к сокращению экспорта угля через Балтику.
Стивидоры Северо-Запада в начале четвертого квартала повысили стоимость перевалки угля до $15–25 за тонну, говорится в обзоре NEFT Research. Относительно сентября ставки выросли на $8–9, относительно июля—августа — на $9–13 за тонну. Для крупных поставщиков тариф с сентября увеличился на $5, до $15 за тонну. Перевалка небольших партий угля, перенаправленных с южного направления, подорожала до $20–25 за тонну, уточняют аналитики.
Экспортеры активно конкурируют за портовые мощности на Балтике, так как отгрузки в Азово-Черноморском бассейне ограничены, констатируют в NEFT Research. Как сказано в обзоре, поставки угля на экспорт из Хакасии в порт Усть-Луга в сентябре подскочили на 50,7% месяц к месяцу и на 105,8% год к году, до 172,2 тыс. тонн. Перевозка кузбасского угля в этом направлении снизилась на 2,5% к августу, до 2,02 млн тонн, что на 29% больше, чем годом ранее. В NEFT Research добавляют, что ОАО РЖД сохраняет в ноябре ограничения на перевозку угля в Усть-Лугу на уровне 55% от пропускной способности. По оценкам аналитиков, низкая доступность ресурса и высокий интерес турецких покупателей привели к росту цен на энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг на Балтике за неделю к 30 октября на 6,2%, до $113,5 за тонну (FOB).
Собеседник “Ъ”, близкий к грузоотправителям, говорит, что порты видят большой спрос на перевалку: «Тамань закрыта, альтернативы просто нет, поэтому цены такие». Но, по его словам, как только откроется Тамань, ставки на перевалку рухнут. Источник “Ъ” добавляет, что порты Северо-Запада везут почти все в Турцию, экспорт сильно затруднен и с учетом роста стоимости перевозки и перевалки имеет отрицательную рентабельность. Другой собеседник “Ъ” говорит, что резкое повышение тарифов имеет место, но это касается не только угля: все порты на Северо-Западе пользуются благоприятной конъюнктурой и поднимают расценки. Особенно высоким спросом, по его словам, пользуются услуги универсальных терминалов.
Директор Центра ценовых индексов Роман Соколов отмечает, что перенаправление грузопотоков с юга на северо-запад усилило конкуренцию за провозные мощности между экспортными товарными группами, что подтолкнуло вверх и фрахтовые ставки, и тарифы на перевалку. Согласно данным ЦЦИ, в октябре средний тариф на перевалку тонны угля на Балтике вырос на 65% месяц к месяцу, достигнув пика с апреля 2024 года. По словам аналитика, уголь как груз оказывается более уязвимым, поскольку на мировых рынках он уступает в стоимости и зерну, и удобрениям, что делает его особенно чувствительным к изменениям в логистике даже при благоприятной ценовой конъюнктуре.
По этим причинам в краткосрочной перспективе Роман Соколов ожидает снижения экспорта угля через порты Северо-Запада, добавляя, что общий спрос на логистику на Балтике будет поддерживать ставки перевалки в регионе на высоком уровне. Снижение рентабельности поставок из-за возросших логистических издержек будет вынуждать экспортеров прорабатывать альтернативные маршруты, одним из которых могут стать порты Арктики, отмечает он.
Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что цены на энергетический и коксующийся уголь остаются относительно стабильными в текущем квартале. На рынке до сих пор сохраняется определенный дефицит коксующегося угля, так как китайские производители не вышли на полную мощность из-за проверок, проводимых после аварий в первом полугодии. Спрос на энергетический уголь увеличивается по мере приближения зимнего сезона, роста цен на природный газ и расконсервации угольных мощностей в Европе. Как считает господин Красноженов, большинство крупных российских экспортеров угля могут сохранить приемлемый уровень рентабельности при росте стоимости перевалки на $5–10 за тонну. В случае снижения цен на уголь рост логистических расходов может стать значительной проблемой прежде всего для экспортеров энергетического угля, добавляет он. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков также говорит, что у энергетического угля меньше ценового запаса прочности — соответственно, рост тарифов создает более ощутимое давление на рентабельность его экспорта. Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников добавляет, что снижение напряженности в Ормузском проливе несет риски снижения цен на уголь на азиатском направлении, что грозит обнулить доходность поставок российского сырья как на Северо-Западе, так и на Дальнем Востоке.
Газета «Коммерсантъ» №206/Пот 09.11.2026, стр. 7