Девелоперы могут отказаться от выплаты дивидендов в 2027 году
Публичные девелоперы вряд ли будут выплачивать дивиденды акционерам в 2027 году. Им помешают высокая долговая нагрузка, снижение выручки и растущие убытки. Стоимость акций застройщиков падает в два раза быстрее, чем индекс Мосбиржи. К массовым выплатам застройщики могут вернуться только с восстановлением рынка, не ранее 2030 года.
Вероятность выплаты в 2027 году дивидендов акционерам девелоперов «Самолет», «Эталон», АПРИ и GloraX аналитики НРА считают низкой, следует из материалов агентства. «Инград» не планирует их, готовясь к делистингу. Средний шанс получения дивидендов остается только у акционеров ЛСР. В «Эксперт РА» и «Риком-Трасте» тоже сомневаются, что застройщики в 2027 году будут выплачивать дивиденды.
В «Инграде» “Ъ” пояснили, что публичный рынок перестал быть частью финансовой модели компании. Вопрос с выплатой дивидендов утратил актуальность и прибыль теперь будет направлена на развитие девелоперских проектов, добавили там. Представители других застройщиков “Ъ” оперативно не ответили.