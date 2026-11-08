Девелоперы могут отказаться от выплаты дивидендов в 2027 году

Вероятность выплаты в 2027 году дивидендов акционерам девелоперов «Самолет», «Эталон», АПРИ и GloraX аналитики НРА считают низкой, следует из материалов агентства. «Инград» не планирует их, готовясь к делистингу. Средний шанс получения дивидендов остается только у акционеров ЛСР. В «Эксперт РА» и «Риком-Трасте» тоже сомневаются, что застройщики в 2027 году будут выплачивать дивиденды.