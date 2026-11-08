В России за год стало на 7,4% меньше производителей крепкого алкоголя
Количество зарегистрированных в России компаний, специализирующихся на выпуске крепкого алкоголя и спирта, за год сократилось на 7,4%, до 377. Это связано с общим снижением производства спиртного под давлением падающего спроса и консолидацией рынка. Продавать бизнес или прекращать работу вынуждены небольшие компании, специализировавшиеся в первую очередь на водке. Сейчас они проигрывают конкуренцию крупнейшим производителям.
На 1 октября 2026 года в России было зарегистрировано 377 компаний, основной вид деятельности которых сводится к производству крепкого алкоголя или спиртов, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Значение сократилось на 7,4%, или на 30 организаций, в годовом выражении. С января 2026 года количество производителей снизилось на 6%, или на 24 компании.
Количество производителей сокращается в свете роста активности ликвидаций бизнеса на 72% в годовом выражении, следует из материалов «Контур.Фокуса». Новые компании выходить на рынок почти перестали. За первые девять месяцев 2026 года в России была создана только одна структура, специализирующаяся на крепком алкоголе. За тот же период прошлого года — три.