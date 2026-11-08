В России за год стало на 7,4% меньше производителей крепкого алкоголя

Количество производителей сокращается в свете роста активности ликвидаций бизнеса на 72% в годовом выражении, следует из материалов «Контур.Фокуса». Новые компании выходить на рынок почти перестали. За первые девять месяцев 2026 года в России была создана только одна структура, специализирующаяся на крепком алкоголе. За тот же период прошлого года — три.