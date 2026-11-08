Дело о наборе добровольцев в ЧВК «Ястреб» дошло до суда в Петербурге

В августе 2026 года Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он вместе с сообщниками убеждал граждан, приходивших в военкомат, что те заключают контракты с Минобороны лишь формально, а фактически будут служить в «Ястребе» за более высокое вознаграждение.