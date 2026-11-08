Дело о наборе добровольцев в ЧВК «Ястреб» дошло до суда в Петербурге
Судят экс-сотрудника дорожной компании и бывшего военкома
Выборгский районный суд Петербурга 2 ноября начал рассматривать уголовное дело в отношении Александра Бажимова, обвиняемого в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним по делу проходит бывший сотрудник дорожной компании АО «Коломяжское» Андрей Щелчков, которому вменяют дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Следующее заседание назначено на 18 ноября.
Дело связано с набором добровольцев в частную военную компанию «Ястреб». По данным «Ъ», основанием для возбуждения уголовного дела в ВСУ СКР стали показания Дмитрия Антонова — бывшего генерального директора ООО «Частная военная компания „Ястреб“», учрежденного Алексеем Марущенко.
Как рассказал господин Антонов, при содействии военного комиссара ему предоставили кабинет в администрации Выборгского района, где он проводил встречи с потенциальными добровольцами. После ознакомительной беседы и проверки данных кандидатов он сопровождал их в военный комиссариат для заключения контрактов.
По словам господина Антонова, после оформления контрактов новобранцев также трудоустраивали в дорожную компанию АО «Коломяжское».
В августе 2026 года Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, он вместе с сообщниками убеждал граждан, приходивших в военкомат, что те заключают контракты с Минобороны лишь формально, а фактически будут служить в «Ястребе» за более высокое вознаграждение.
После подписания контрактов Алексей Марущенко и его подручные вымогали у новобранцев деньги под различными предлогами. Кроме того, по данным следствия, основатель ЧВК жестоко расправлялся с теми, кто выражал недовольство условиями службы или пытался отказаться от нее.
В сентябре 2026 года Ленинградский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы генерального директора ООО «ЧВК „Ястреб“» Дмитрия Антонова.