«Ястреб» по зернышку клюет

Компания была заинтересована в будущих контрактниках: их трудоустройство помогало сохранять действующий штат сотрудников, а также предоставляло льготы по выплатам и налоговые послабления. Согласно показаниям Дмитрия Антонова, в ноябре 2024 года военком Бажимов вызвал его к себе и познакомил с господином Щелчковым, который на тот момент занимал должность замгендиректора—главного инженера АО «Коломяжское». Господин Щелчков сообщил, что в компанию необходимо трудоустроить не менее 50 человек. За каждого он был готов заплатить 10 тыс. руб.