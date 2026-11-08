«Ястреб» по зернышку клюет
Бывшего военкома обвиняют во взятках за фиктивное трудоустройство контрактников
Как стало известно “Ъ”, суд в Санкт-Петербурге приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего военкома Выборгского района города полковника Александра Бажимова. По данным следствия, он был замешан в схеме набора добровольцев в частную военную компанию (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко. Военком, по материалам дела, получил 500 тыс. руб. от представителя муниципальной дорожной компании за фиктивное трудоустройство вербуемых в ЧВК контрактников, что давало возможность получения компенсаций и налоговых послаблений.
Выборгский райсуд Санкт-Петербурга 2 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Бажимова. Ему вменяют в вину получение крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также по этому делу проходит бывший сотрудник дорожной компании АО «Коломенское» Андрей Щелчков, которому вменяют дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Следующее заседание назначено на 18 ноября. Речь в деле идет об событиях, связанных с набором добровольцев в ЧВК «Ястреб».
По данным “Ъ”, уголовное дело в ВСУ СКР возбудили на основании показаний Дмитрия Антонова, который являлся генеральным директором учрежденного Алексеем Марущенко ООО «Частная военная компания "Ястреб"».
Он рассказал, что при содействии военкома ему предоставили кабинет в администрации Выборгского района, в котором он принимал добровольцев. После ознакомительной беседы и уточнения всех данных потенциальных новобранцев господин Антонов отводил их в военный комиссариат, где они заключали контракты. А после этого, по словам участника ЧВК, рекрутов оформляли на работу в дорожную компанию АО «Коломяжское».
АО «Коломяжское» — одно из крупнейших дорожно-эксплуатационных и коммунальных предприятий Санкт-Петербурга. Компания находится в ведении комитета по благоустройству города и отвечает за содержание, ремонт и очистку дорог на площади свыше 11 млн кв. м.
Компания была заинтересована в будущих контрактниках: их трудоустройство помогало сохранять действующий штат сотрудников, а также предоставляло льготы по выплатам и налоговые послабления. Согласно показаниям Дмитрия Антонова, в ноябре 2024 года военком Бажимов вызвал его к себе и познакомил с господином Щелчковым, который на тот момент занимал должность замгендиректора—главного инженера АО «Коломяжское». Господин Щелчков сообщил, что в компанию необходимо трудоустроить не менее 50 человек. За каждого он был готов заплатить 10 тыс. руб.
Военком Бажимов согласился и вскоре получил от господина Щелчкова 500 тыс. руб. в конверте купюрами по 5 тыс. руб.
В августе 2026 года Белгородский районный суд назначил основателю ЧВК «Ястреб» Марущенко 18 лет колонии строгого режима. По версии следствия, Марущенко вместе с сообщниками убеждал приходивших в военкомат граждан, что те подписывают контракты с Минобороны лишь формально, а на деле будут служить в «Ястребе» за более высокое вознаграждение. После заключения контрактов он вместе с подручными вымогал у новобранцев под различными предлогами деньги. Алексей Марущенко жестоко расправлялся с теми, кто выражал недовольство условиями службы в «Ястребе» или пытался отказаться от нее.
В сентябре того же года Ленинградский областной суд приговорил к пяти годам заключения гендиректора ООО «ЧВК "Ястреб"» Дмитрия Антонова.