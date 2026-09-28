Более 650 тыс. человек на юге Приморья остались без водоснабжения

После аварии на подстанции в поселке Штыково, из-за которой были обесточены насосные станции, без водоснабжения остаются более 650 тыс. жителей Владивостока, Артема и Надеждинского района, сообщил главк регионального управления МЧС.

«В ходе ликвидации повреждений оборудования были выявлены дополнительные дефекты, что увеличило время проведения аварийно-восстановительных работ»,— говорится в сообщении АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Первоначально ремонтные работы планировалось завершить к 18:00 местного времени (11:00 мск), потом было названо время 22:00, теперь сроки не уточняются.

По информации «Примводоканала», после возобновления энергоснабжения насосных станций «для заполнения магистрального водовода диаметром 1200 мм и полного восстановления подачи холодной воды потребуется не менее 12 часов». Из этого следует, что юг Приморья останется без воды до утра 29 сентября минимум.

Во Владивостоке уже организован подвоз автоцистернами питьевой и технической воды по различным адресам города.

Алексей Чернышев, Владивосток