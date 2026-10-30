Ушаков: прилет представителей ЕС в Абу-Даби не считается участием в переговорах

«Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать,— сообщил Юрий Ушаков,— консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться».