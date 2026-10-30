Ушаков: прилет представителей ЕС в Абу-Даби не считается участием в переговорах
Если представители европейских стран прилетят в Абу-Даби, где пройдут обсуждения по Украине, это не будет считаться их участием в переговорах, заявил помощник президента России Юрий Ушаков спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.
«Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать,— сообщил Юрий Ушаков,— консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться».
«Но это точно нельзя будет считать участием в переговорах», — сказал Андрей Колесников. «Нет, конечно! — ответил Юрий Ушаков. — Сейчас нам надо хотя бы войти в рабочий режим, какие-то правильные точки найти, начать серьезно дискутировать... Тем более сейчас мы и тему повысили».
«Это касается безопасности нашей страны и Украины после окончания военных действий», — пояснил Юрий Ушаков.