Китай предложил США помощь в урегулировании конфликта с Ираном

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту США Дональду Трампу помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом американский президент рассказал в интервью Fox News.

«Председатель Си хотел бы увидеть сделку. И он предложил помощь. Он сказал: “Если я могу хоть чем-то помочь, то я хотел бы помочь”»,— рассказал Дональд Трамп. По его словам, руководитель Китая также пообещал, что Пекин не будет поставлять Ирану военную технику.

При этом Си Цзиньпин отметил, что Китай закупает значительные объемы нефти у Ирана, и подчеркнул важность продолжения таких поставок. Стороны, как утверждает Дональд Трамп, также согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым — в том числе для поставок энергоносителей. Американский президент также рассказал, что власти Китая согласились закупить у американского производителя Boeing 200 самолетов.

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это его первый визит в страну с 2017 года. Американский президент заявил, что его переговоры с китайской делегацией прошли «чрезвычайно позитивно». Си Цзиньпин сказал, что Китай и США могут «помогать друг другу добиваться успеха и способствовать благополучию всего мира». Господина Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в числе которых — Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs и Nvidia.