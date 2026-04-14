Си Цзиньпин перечислил четыре условия поддержания мира на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке. Это уважение суверенитета стран региона, координация развития и безопасности, отстаивание принципа мирного существования, а также верховенства международного права.

Си Цзиньпин выдвинул свои предложения в Пекине на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран региона должны уважаться, а безопасность их граждан, объектов и учреждений — надежно обеспечиваться»,— отметил глава КНР (цитата по ТАСС). Он отметил, что страны Ближнего Востока и Персидского залива тесно взаимосвязаны, поэтому они должны вместе работать над системой безопасности в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда США и Израиль объявили об операции против Ирана. 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры американской и иранской сторон. Контакты продлились более половины суток, однако переговорщики не смогли прийти к соглашению. 12 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива американскими силами. По данным Bloomberg, из-за закрытия морского пути поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в ближайшее время могут сократиться почти вдвое.