Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Си Цзиньпин перечислил четыре условия поддержания мира на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию мира на Ближнем Востоке. Это уважение суверенитета стран региона, координация развития и безопасности, отстаивание принципа мирного существования, а также верховенства международного права.

Си Цзиньпин выдвинул свои предложения в Пекине на встрече с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщило Центральное телевидение Китая.

«Суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран региона должны уважаться, а безопасность их граждан, объектов и учреждений — надежно обеспечиваться»,— отметил глава КНР (цитата по ТАСС). Он отметил, что страны Ближнего Востока и Персидского залива тесно взаимосвязаны, поэтому они должны вместе работать над системой безопасности в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда США и Израиль объявили об операции против Ирана. 11 апреля в Исламабаде состоялись переговоры американской и иранской сторон. Контакты продлились более половины суток, однако переговорщики не смогли прийти к соглашению. 12 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива американскими силами. По данным Bloomberg, из-за закрытия морского пути поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в ближайшее время могут сократиться почти вдвое.

Новости компаний Все