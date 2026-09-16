Ирану и США предложили признать ничью

Китай выступил против расширения конфликта между Ираном и США на территорию Йемена. Соответствующее заявление глава МИД КНР Ван И сделал во время встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи, который совершил визит в Пекин — второй с начала полномасштабной войны в регионе. Китайское руководство выступило также за возвращение США и Ирана к меморандуму о взаимопонимании от 17 июня и за возобновление работы Ормузского пролива в прежнем формате. Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке, как подчеркнули в Пекине, не отвечает ничьим интересам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры Аббас Аракчи (в центре) и Ван И (слева)

Фото: Iranian Foreign Ministry / WANA / Reuters Министры Аббас Аракчи (в центре) и Ван И (слева)

Фото: Iranian Foreign Ministry / WANA / Reuters

Поездка Аббаса Аракчи в КНР стала второй по счету с того момента, как на Ближнем Востоке 28 февраля началась американо-израильская операция. Предыдущий визит иранского министра в Пекин состоялся в мае этого года. Важным контекстом нынешней его поездки стали полномасштабные боевые действия в Йемене, где поддерживаемое Тегераном радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) развернуло успешную наступательную операцию на позиции международно признанного правительства. Во время переговоров с господином Аракчи глава МИД КНР недвусмысленно дал понять: конфликт вокруг Ирана не должен затрагивать Йемен.

«Мы не хотим, чтобы напряженность в регионе распространилась на Йемен и Красное море. Призываем все стороны не осложнять ситуацию, решать проблемы путем диалога и переговоров»,— сказал Ван И.

Пекин выступил за возобновление работы Ормузского пролива, с начала войны в регионе частично блокированного Ираном. Иранская сторона согласовала в общих чертах план работы судоходной артерии с соседним Оманом, однако пока в соглашение вносят корректировки.

«Мы призываем все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормузского пролива, обеспечения беспрепятственного и безопасного судоходства по международным морским путям, а также для стабильности международных перевозок энергоресурсов и цепочек поставок»,— подчеркнул китайский министр.

«Продолжение военных действий между США и Ираном не соответствует общим интересам как вовлеченных сторон, так и международного сообщества,— подчеркнул Ван И.— Мы призываем Иран и Соединенные Штаты проявить рационализм и сдержанность, как можно скорее вернуться к выполнению меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде (речь идет о дистанционно оформленном соглашении от 17 июня.— “Ъ”), восстановить механизм переговоров на основе достигнутого на сегодняшний день консенсуса, провести содержательные консультации по вопросам, вызывающим озабоченность у каждой из сторон». Глава МИД КНР добавил, что существующая система безопасности на Ближнем Востоке «несовершенна, нуждается в реформировании и укреплении».

В начале сентября председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул свои принципы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Они предполагают усиление самостоятельной роли региональных игроков в обеспечении безопасности региона, механизм комплексного урегулирования взаимосвязанных кризисов, укрепление экономической основы для долгосрочной стабильности и усиление международной координации с опорой на Устав ООН и международное право. Во время контактов в Пекине господин Аракчи подчеркнул, что его страна полностью поддерживает представленные инициативы. «Иран готов в этих рамках укреплять сотрудничество с Китаем и рассчитывает, что китайская сторона будет играть более значимую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе»,— добавил шеф иранской дипломатии.

Глава МИД Ирана заверил китайскую сторону, что Тегеран намерен вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта с Вашингтоном и считает все еще действующим двусторонний меморандум о взаимопонимании с США от 17 июня.

«Иран не заинтересован в продолжении конфликта, рассчитывает вернуться к дипломатическому пути урегулирования и одновременно намерен твердо защищать свои права и интересы. Иранская сторона считает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном остается в силе»,— отметил господин Аракчи.

Обращает на себя внимание тот факт, что комментарии министра вступили в противоречие с позицией его коллег по МИДу, публично объявлявших о разрыве договоренностей с США. Такое заявление, например, делал 15 июля замглавы МИД Ирана по правовым вопросам Казем Гарибабади, который подчеркнул: «Нет больше никакого соглашения под названием "меморандум о взаимопонимании"».

Из-за тупика вокруг Ормузского пролива Соединенные Штаты сделали ставку на экономическое удушение Ирана, пригрозив вторичными санкциями его экономическим партнерам. Эта санкционная кампания, которая была официально начата 24 августа, получила название «Экономический изгой». За день до начала ирано-китайских переговоров глава Минфина США Скотт Бессент проинформировал, что продолжает переговоры с Пекином о прекращении любой поддержки Тегерана.

В эти выходные у господина Бессента запланирован новый раунд переговоров с КНР по этому вопросу — на этот раз с вице-премьером Хэ Лифэном. «Америка больше не отражает иранскую угрозу. Мы ее устраняем. И экономический подъем Америки укрепляет наши возможности для этого»,— подчеркнул глава Минфина США.

Как дает понять команда Дональда Трампа, конфликт с Ираном, если не будет никакого соглашения, может поменять формат.

«Мы не можем предсказывать будущее, но, полагаю, президент прав, говоря, что ситуация перейдет в совершенно иную фазу через пару месяцев»,— заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The New York Post, добавив, что есть две фазы развития конфликта и «первая завершена». «Первая фаза заключалась в уничтожении ядерной программы (иранских властей.— “Ъ”), уничтожении их регулярных вооруженных сил, уничтожении их способности проецировать свою мощь так, как они могли это делать всего пару лет назад»,— отметил господин Вэнс. Вторая фаза, по его словам, будет сводиться к тому, чтобы «сохранить как можно большую глобальную стабильность» и не дать Ирану восстановить свой потенциал.

Нил Кербелов