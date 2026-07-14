Китайский импорт сырой нефти упал до минимума за почти 10 лет

Закупки Китаем сырой нефти в июне сократились на 41% в годовом исчислении, до 29,27 млн тонн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные китайского таможенного управления. Июньский объем импорта стал самым низким показателем с октября 2016 года.

Главной причиной снижения остаются перебои с судоходством в Персидском заливе из-за продолжающегося конфликта США и Ирана. По данным исследовательской компании Vortexa, импорт только иранской нефти в Китай в июне упал на 40% по сравнению с маем.

В результате падения импорта в Китае резко снизились и объемы переработки нефти на НПЗ. По итогам мая эти объемы упали до четырехлетнего минимума, а в июне сократились еще на 3,3% по сравнению с маем.

Евгений Хвостик