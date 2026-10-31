Воронежский «Факел» в гостях проиграл «Рубину» со счетом 0:1
Игра в Казани не изобиловала опасными моментами
В 13-м туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» 31 октября на выезде сыграл с казанским «Рубином». К этой встрече хозяева поля подошли на 11-м месте турнирной таблицы, а гости — на последнем, 16-м. В обеих командах также недавно сменились главные тренеры. При сравнительно равной игре с обилием жестких контактов и небольшим количеством креатива в атаке «Рубин» смог победить с минимальным счетом, забив в неочевидной ситуации.
В первые 15 минут игры «Факел» выглядел активно и больше владел мячом. Но затем команда снизила темп, статистика начала выравниваться. При этом хозяева действовали немного острее и создали пару эпизодов, но гол при этом пришел достаточно неожиданно.
На 38-й минуте защитник казанцев Андерсон Арройо из-за правой боковой линии забросил мяч в штрафную площадь, и там неудачно сыграл головой игрок «огнеопасных» Александр Кокшаров. Снаряд отскочил ему за спину, где форвард Эдди Сальседо моментально сориентировался, пробив в падении боковыми ножницами по воротам из центра штрафной. Мяч полетел под правую штангу, Игорь Обухов достать его не смог.
Во втором тайме «Факел» постепенно усиливал давление и вновь захватил мяч, но в атакующей игре «огнеопасных» царили сумбур и некая нерешительность на завершающем этапе. Почти весь матч в графе «удары в створ» напротив воронежской команды стоял ноль.
Ключевой эпизод случился на 85-й минуте. Вышедший на замену Максим Турищев оказался с мячом на правой стороне штрафной соперника, сместился и нанес прицельный и техничный удар по воротам «Рубина». Мяч летел ровно в дальний нижний угол, но голкипер Евгений Ставер в эффектном прыжке достал его и смог отбить в сторону от караулившего отскок Акселя Гнапи.
По сути этот момент стал самым опасным у ворот казанцев за весь матч. Второй тайм хозяева целиком играли от обороны, сбивая темп. Им удалось довести игру до победы — первой в РПЛ при тренере Олеге Кузьмине.
Проиграв в Казани, «Факел» остается на последнем месте в РПЛ с шестью очками. Следующий матч в рамках Премьер-лиги воронежцы проведут дома. Соперником станет московское «Динамо». Встреча пройдет в субботу, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем, 12-м туре «Факел» 24 октября на домашнем стадионе проиграл московской «Родине» с минимальным счетом. В равной игре судьбу матча решил пенальти, назначенный главным судьей Иваном Абросимовым в концовке первого тайма. В схожей ситуации во втором тайме, когда «Факел» мог бы сравнять счет, арбитр на точку не показал. Впоследствии Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал воронежский клуб на 20 тыс. руб. за оскорбительные выражения зрителей во время матча.