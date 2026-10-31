Воронежский «Факел» в гостях проиграл «Рубину» со счетом 0:1

В 13-м туре Российской премьер-лиги воронежский «Факел» 31 октября на выезде сыграл с казанским «Рубином». К этой встрече хозяева поля подошли на 11-м месте турнирной таблицы, а гости — на последнем, 16-м. В обеих командах также недавно сменились главные тренеры. При сравнительно равной игре с обилием жестких контактов и небольшим количеством креатива в атаке «Рубин» смог победить с минимальным счетом, забив в неочевидной ситуации.