Новым главным тренером воронежского «Факела» станет Хасанби Биджиев

В качестве ассистента главного тренера господин Биджиев работал в «Амкаре», нальчикском «Спартаке» и «Анжи». В статусе главного тренера он выходил с курским «Авангардом» в финал Кубка России, выводил «Спартак-Нальчик» в ФНЛ, махачкалинское «Динамо» — в Российскую премьер-лигу. Вошел в топ-5 тренеров РПЛ в сезоне 2024–2025 годов.