Новым главным тренером воронежского «Факела» станет Хасанби Биджиев
«Факел» будет возглавлять Хасанби Биджиев. Воронежский футбольный клуб достиг принципиальной договоренности со специалистом, сообщила пресс-служба «огнеопасных» вечером 1 ноября. Подписание контракта ожидается в понедельник, 2 ноября.
Хасанби Биджиев играл на позиции вратаря. Выступал за нальчикский «Спартак», ростовский СКА, ЦСКА, «Хапоэль» и «Локомотив», с которым стал финалистом Кубка СССР, выиграл два Кубка России и завоевал серебряную медаль чемпионата России.
«Штаб также пополнят ассистент главного тренера Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев»,— сообщили в клубе.
В качестве ассистента главного тренера господин Биджиев работал в «Амкаре», нальчикском «Спартаке» и «Анжи». В статусе главного тренера он выходил с курским «Авангардом» в финал Кубка России, выводил «Спартак-Нальчик» в ФНЛ, махачкалинское «Динамо» — в Российскую премьер-лигу. Вошел в топ-5 тренеров РПЛ в сезоне 2024–2025 годов.
Следующий матч воронежский «Факел» проведет дома в субботу, 7 ноября. Соперником в рамках 14-го тура РПЛ станет московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 13-м туре РПЛ «Факел» 31 октября на выезде сыграл с казанским «Рубином». К этой встрече хозяева поля подошли на 11-м месте турнирной таблицы, а гости — на последнем, 16-м. «Огнеопасных» в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера возглавлял Алексей Ребко. При сравнительно равной игре с обилием жестких контактов и небольшим количеством креатива в атаке «Рубин» смог победить с минимальным счетом, забив в неочевидной ситуации.