Польша закроет последнее консульство РФ в Гданьске в ответ на инцидент на ж/д

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отзовет согласие на функционирование последнего действующего консульства России в Польше, расположенного в Гданьске. Об этом сообщают польские СМИ. В Варшаве назвали это ответом на диверсию на железной дороге, которая произошла в минувшие выходные.

«Я принял решение отозвать согласие на функционирование российского консульства в Гданьске»,— цитирует господина Сикорского польское информационное агентство PAP.

Ранее министр обороны Польши обвинил Россию во взрыве на железной дороге Варшава-Люблин, который произошел в минувшие выходные. При этом он отмечал, что непосредственные исполнители подрыва пока не найдены. Речь идет об инциденте, который произошел 16 ноября на железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве, в районе станции Гарволин. Сообщалось, что на одном из участков машинист поезда заметил повреждение рельсов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «актом саботажа» и подтвердил, что пути взорвали. 17 ноября местные СМИ сообщили, что на той же железнодорожной ветке, но возле станции Пулавы, неизвестные испортили контактную сеть. В МИД Польши назвали инцидент на железной дороге «актом государственного терроризма», заявив, что «явным намерением было вызвать человеческие жертвы». Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский , комментируя произошедшее, говорил, что «иностранное государство заслало хорошо подготовленных диверсантов, но каким-то чудом им не удалось достичь своей цели». Он предупреждал, что на это последует ответ, «и не только дипломатический».

После закрытия консульства в Гданьске в Польше останется лишь одно российское диппредставительство — посольство в Варшаве.

