Захарова прокомментировала попытку забрать здание генконсульства РФ в Гданьске

Всем желающим забрать здание генконсульства России в польском Гданьске следует задуматься о последствиях этого шага, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Примеров уже немало, как Россия отвечает, насколько это болезненные ответы для тех, кто совершает бесправие в отношении нашей страны»,— уточнила дипломат на брифинге.

Госпожа Захарова подчеркнула, что, несмотря на прекращение работы генконсульства, само здание в Гданьске принадлежит России. «Данный объект недвижимости перешел к СССР в бессрочное и безвозмездное пользование в послевоенный период»,— напомнила представитель МИДа.

Пресс-секретарь мэрии Гданьска Изабела Козицка-Прус говорила, что власти города пытались вернуть здание закрытого генконсульства, однако сделать это не удалось. Чиновникам, по ее словам, никто не открыл дверь.

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что с 23 декабря в Гданьске закроется последнее работающее в республике генконсульство РФ. В ответ российская сторона решила с 30 декабря закрыть генконсульство Польши в Иркутске.