В Свердловской области мигрантам с патентом запретили работать в 20 отраслях

В Свердловской области мигрантам, работающим по патенту, запретили трудиться в 20 видах деятельности. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

В перечень запрещенных сфер вошли: производство детского питания, образовательная деятельность, услуги в области права и бухгалтерского учета, финансовая сфера, работа охранных предприятий, курьерские услуги и другие.

Как сообщили в региональном правительстве, решение принято на основе анализа ситуации на рынке труда и направлено на его балансировку, а также регулирование занятости в чувствительных отраслях. «При этом запрет не затрагивает возможности иностранных граждан, имеющих разрешение на работу, вид на жительство или разрешение на временное проживание, а также граждан стран Евразийского экономического союза. Таким образом, рисков для экономики и кадровой обеспеченности региона не возникает, ситуация остается стабильной и контролируемой»,— отметил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Указ подготовлен с учетом многолетнего мониторинга рынка труда, данных о найме иностранных работников, а также опыта других регионов и позиции надзорных и правоохранительных органов. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Работодателям отведено три месяца, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области в 2026 году поднимут стоимость трудового патента для иностранных граждан с 7,5 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. в месяц.

