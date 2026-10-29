Драгоценности теряют в весе

Дорогое золото меняет поведение покупателей. Их интерес все больше смещается к серебру, украшениям с синтетическими алмазами и более доступным коллекциям. Если в 2024 году оборот ювелирного рынка России рос на 25,6%, то уже в 2025-м динамика составила 7,3%. А по итогам 2026 года эксперты ожидают увеличения в размере не более 3–5%.