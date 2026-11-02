В Ростове подозреваемого в убийстве семейной пары заключили под стражу

«Следователь обосновал необходимость ареста риском того, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. Суд учел тяжесть инкриминируемых преступлений, данные о личности подозреваемого и доводы следствия, признав ходатайство обоснованным», — отмечается в сообщении пресс-службы судов.