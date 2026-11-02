В Ростове подозреваемого в убийстве семейной пары заключили под стражу
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу Василия Селенских, подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», следствие считает, что 30 октября подозреваемый после конфликта на территории жилого комплекса насильно посадил супругов в автомобиль и скрылся. Впоследствии он нанес им множественные ранения колюще-режущим предметом. Потерпевшие скончались на месте. Их тела обнаружили 1 ноября в Аксайском районе.
Уголовное дело расследуется по пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Под стражей подозреваемый останется минимум до 30 декабря.
«Следователь обосновал необходимость ареста риском того, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. Суд учел тяжесть инкриминируемых преступлений, данные о личности подозреваемого и доводы следствия, признав ходатайство обоснованным», — отмечается в сообщении пресс-службы судов.
Постановление в законную силу не вступило.