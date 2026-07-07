Принц Гарри проиграл дело против газеты Daily Mail

Высокий суд Лондона отказал по иску принца Гарри в отношении компании Associated Newspapers, издающей газету Daily Mail. К иску присоединились другие знаменитости, в том числе певец Элтон Джон, актриса Элизабет Хёрли и несколько политиков. Истцы утверждали, что Daily Mail и воскресная версия газеты The Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 год взламывали их голосовую почту, прослушивали телефоны и пользовались полученными таким образом данными при написании материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Изучив представленные сторонами доводы, судья Мэттью Никлин отклонил иск. Он заявил о недостаточности доказательств в поддержку обвинений, отметив, что «нет оснований полагать, что новостные статьи были получены из незаконных источников». «Доводы истцов побуждают суд сделать вывод о том, что если опубликованная информация касалась частной жизни, а компания Associated не может однозначно объяснить, откуда она была получена, то информация для статьи была получена незаконным путем,— отметил судья.— Но это недопустимый подход».

Как отмечают британские СМИ, теперь истцам скорее всего придется взять на себя судебные издержки. По подсчетам Associated Newspapers, они составляют около £50 млн ($67 млн).

Евгений Хвостик