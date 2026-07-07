Принц Гарри проиграл дело против газеты Daily Mail
Высокий суд Лондона отказал по иску принца Гарри в отношении компании Associated Newspapers, издающей газету Daily Mail. К иску присоединились другие знаменитости, в том числе певец Элтон Джон, актриса Элизабет Хёрли и несколько политиков. Истцы утверждали, что Daily Mail и воскресная версия газеты The Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 год взламывали их голосовую почту, прослушивали телефоны и пользовались полученными таким образом данными при написании материалов.
Фото: Isabel Infantes / Reuters
Изучив представленные сторонами доводы, судья Мэттью Никлин отклонил иск. Он заявил о недостаточности доказательств в поддержку обвинений, отметив, что «нет оснований полагать, что новостные статьи были получены из незаконных источников». «Доводы истцов побуждают суд сделать вывод о том, что если опубликованная информация касалась частной жизни, а компания Associated не может однозначно объяснить, откуда она была получена, то информация для статьи была получена незаконным путем,— отметил судья.— Но это недопустимый подход».
Как отмечают британские СМИ, теперь истцам скорее всего придется взять на себя судебные издержки. По подсчетам Associated Newspapers, они составляют около £50 млн ($67 млн).
Принц Гарри неоднократно судился с британскими таблоидами, обвиняя их во вторжении в частную жизнь и прослушке телефонов. В 2023 году Высокий суд Лондона уже постановил, что медиахолдинг Mirror Group Newspapers прослушивал телефон принца Гарри, и назначил ему штраф. Похожий скандал в 2011 году о взломе голосовой почты привел к закрытию таблоида The News of the World, принадлежавшего Руперту Мёрдоку. Принц Гарри и другие истцы заявляли, что газеты использовали полученные незаконным путем данные при написании статей в период с 1993 по 2011 год. Он заявлял, что Daily Mail превратила жизнь его жены Меган Маркл в «абсолютный кошмар», и надеялся получить извинения и добиться ответственности для виновных.
Дело против Associated Newspapers является одним из нескольких исков, поданных принцем Гарри против британских газет. Он также судится с редакцией The Sun и ранее подавал иск против Mirror Group Newspapers. Сам принц Гарри стал первым за более чем 130 лет членом британской королевской семьи, давшим показания в суде.