В Лондоне начался суд по иску принца Гарри и Элтона Джона к Daily Mail

В Высоком суде Лондона началось разбирательство в отношении компании Associated Newspapers, издающей газету Daily Mail. Многие знаменитости, включая принца Гарри, певца Элтона Джона, а также нескольких актеров и политиков, обвиняют ее в прослушке своих телефонов. Истцы заявляют, что Daily Mail и воскресная версия газеты The Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 год взламывали их голосовую почту, прослушивали телефоны и пользовались полученными таким образом данными при написании материалов.

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Принц Гарри (слева)

В первый же день разбирательства принц Гарри приехал в суд, чтобы дать показания по этому делу. Он, в частности, заявил в суде, что у него появилось «тревожное ощущение, что каждое его действие, мысль и чувство отслеживали и перехватывали только для того, чтобы Mail сделала на этом деньги». Юрист Дэвид Шерборн, представляющий интересы группы истцов, сказал, что «имел место очевидный систематический и устойчивый незаконный сбор информации со стороны Daily Mail и The Mail on Sunday». В Associated Newspapers обвинения в прослушке называют «абсурдными» и «оскорбительными» для журналистов.

В 2023 году Высокий суд Лондона постановил, что медиахолдинг Mirror Group Newspapers, которому принадлежат такие таблоиды, как Daily Mirror, Daily Express, Daily Star и др., прослушивал телефон принца Гарри, и назначил компании штраф в размере $180 тыс. В 2011 году похожий скандал о взломе голосовой почты похищенной и убитой девочки Милли Даулер и десятков других людей стал причиной закрытия британского таблоида The News of the World, издававшегося Рупертом Мёрдоком.

Яна Рождественская