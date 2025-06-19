Пенсии на автомате

Депутаты предлагают рассмотреть идею автоматического перевода накопительной части пенсии, пополнение которой было заморожено в 2014 году, в программу долгосрочных сбережений. По их мнению, это помогло бы стимулировать развитие долгосрочных сбережений граждан. Рассмотреть эту инициативу готов и Минфин. Однако придется решить ряд технических вопросов, в том числе по открытию гражданам счетов в НПФ, на которые будут переводиться средства. При этом некоторые участники рынка считают, что такой шаг может ограничить их возможности по привлечению «молчунов», оставив их в государственной пенсионной системе, но уже в новой программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

18 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил обсудить автоматический перевод пенсионных накоплений из НПФ в программу долгосрочных сбережений (ПДС). При этом он уточнил, что соответствующая законодательная инициатива пока отсутствует, но такое решение помогло бы развитию частных долгосрочных инвестиций в России.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января 2024 года. По данным Банка России, за год в нее было привлечено 216 млрд руб. и 2,8 млн человек. Участники программы могут получать ежегодный налоговый вычет на внесенные средства в размере до 52 тыс. руб. и софинансирование со стороны государства в размере до 36 тыс. руб. в год. Также они могут перевести в ПДС накопительную часть пенсии, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования. Средства участников ПДС застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб.

В кулуарах ПМЭФ замглавы Минфина Иван Чебесков заявил «РБК Инвестициям», что ведомство готово рассмотреть инициативу господина Аксакова. «Если это выгодно для граждан, если это для граждан интересно и правильно, мы… такие инициативы будем поддерживать, важно найти правильный баланс для того, чтобы интересы граждан и вкладчиков не были ущемлены»,— сказал он.

В настоящее время «замороженные» накопления по ОПС клиенты НПФ могут перевести внутри одного фонда по заявлению на свой договор ПДС. По словам гендиректора НПФ «Альфа» Ларисы Горчаковской, автоматический перевод предполагает, что «накопления из одной программы в другую будут направлены в беззаявительном порядке, в силу нового нормативного акта, который будет разработан и вступит в действие с определенного периода».

В целом участники рынка позитивно относятся к такой инициативе. Как считает гендиректор «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов, «перевод средств пенсионных накоплений явным образом в собственность граждан, пусть и с обременением в виде долгосрочности, это более устойчивая конструкция, чем та, которая сложилась в системе обязательной пенсионной системы, и это главная выгода». Кроме того, по его мнению, эта инициатива выгодна индустрии, поскольку она дает дополнительные возможности «продать» человеку смену фонда в контексте перехода в ПДС и получить больший объем активов в управление.

Однако такой механизм прежде всего выгоден для «старых» НПФ, сформированных задолго до 2024 года и имеющих богатую клиентскую базу. Как поясняет госпожа Горчаковская, им не нужно предпринимать усилия «ни по конвертации клиентов, ни по удержанию от переходов в другие НПФ». Между тем для «новых» игроков, которые вышли на рынок лишь в прошлом году (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года), это невыгодно. Как отмечает Лариса Горчаковская, перевести ПДС из одного фонда в другой можно только раз в пять лет. Соответственно, «если будет принято решение об автопереводе, то новые игроки не смогут работать с этими клиентами и привлекать их в свои фонды», отмечает она.

Кроме того, остаются и технические вопросы перевода накоплений в ПДС в другой фонд. Так, клиенту надо заключить договор об ОПС с новым фондом, причем на бумаге, обратиться в СФР для подачи заявления на перевод. «Средства по ОПС перейдут в новый фонд через год, и только после этого их можно будет направить в ПДС, на что уйдет еще год, что для клиента слишком долго»,— указывает госпожа Горчаковская.

Кроме того, некоторые участники рынка не поддерживают эту инициативу. «При автоматическом переводе основная масса счетов перейдет в СФР, что лишит НПФ возможности конкуренции за огромный массив клиентов»,— считает один из собеседников “Ъ”. При этом, по его мнению, основная масса этих клиентов так и останется «молчунами», но теперь уже по программе ПДС.

Максим Буйлов, Андрей Ковалев