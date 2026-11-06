Дмитрий Черняков поставил в Цюрихской опере три одноактные оперы Рахманинова

Три одноактные оперы Сергея Рахманинова ни самим композитором, ни мировой оперной практикой никогда не рассматривались как трилогия. Никто, собственно говоря, и не предполагал, что умеющий удивлять Дмитрий Черняков просто поставит триптих, но его решение опрокинуло любые ожидания.