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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Лента новостей

Дмитрий Черняков поставил в Цюрихской опере три одноактные оперы Рахманинова

Три одноактные оперы Сергея Рахманинова ни самим композитором, ни мировой оперной практикой никогда не рассматривались как трилогия. Никто, собственно говоря, и не предполагал, что умеющий удивлять Дмитрий Черняков просто поставит триптих, но его решение опрокинуло любые ожидания.
Новый спектакль «прошит» насквозь одним главным персонажем, который берет на себя все три партии — Алеко в «Цыганах», Барона в «Скупом рыцаре» и Ланчотто Малатесты во «Франческе да Римини».
Подробности — в материале «Лента старостей».