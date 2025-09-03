Предприниматель из Башкортостана отсудил товарный знак у белгородской ГК «Эфко»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил требования индивидуального предпринимателя из Башкортостана Азамата Ибатуллина в споре с белгородской группой компаний «Эфко» (один из крупнейших производителей растительных масел в стране) о правовой охране товарного знака «Живое масло». Суд признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), которая в марте отказала заявителю в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака. Это следует из документов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам, товарный знак (ТЗ) «Живое масло» был зарегистрирован 21 апреля 2018 года в государственном реестре товарных знаков РФ, правообладателем значилось предприятие группы «Эфко». Регистрация действовала в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): пищевых растительных и животных масел, включая подсолнечное, соевое, рапсовое, кукурузное, смесовое, пальмовое масло и его фракции, масло какао.

2 мая 2023 года в Роспатент поступило возражение предпринимателя из Башкортостана против предоставления правовой охраны ТЗ белгородского завода. В качестве основания господин Ибатуллин напомнил о собственном бренде «Живое», зарегистрированном в 2013 году. Знак, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрирован также в отношении товаров 29-го класса МКТУ — «масла и жиры пищевые». Рассмотрев доводы заявителя, Роспатент в 2024 году принял решение об отказе в удовлетворении возражения. Там посчитали, что словосочетание «Живое масло» строится как комбинация прилагательного и существительного, где логическое ударение приходится на слово «масло», а «живое» выполняет лишь функцию определения.

В 2025 году СИП, рассматривая жалобу, оценил общее впечатление от обозначений с точки зрения восприятия средним потребителем. Суд отметил, что, несмотря на зависимый характер элемента «живое», он находится в начальной позиции в словосочетании и «именно с него начинается формирование восприятия». Этот элемент придает знаку акцентность, привлекает внимание потребителей и формирует первую ассоциацию. В итоге суд пришел к выводу о сходстве обозначений до степени смешения и отменил решение Роспатента.

31 июля ООО «Координирующий распределительный центр "Эфко-Каскад"» (входит в ГК «Эфко») подало заявку на регистрацию товарного знака «Живой продукт». Пока идет экспертиза заявленного обозначения.

По данным Rusprofile, Азамату Ибатуллину принадлежит шесть компаний в республике Башкортостан, которые занимаются производством мебели, управлением имуществом, торговлей пивом и соками, а также прочей разноплановой деятельностью. Максимальная выручка среди них фиксируется в уфимском ООО «Мебелькомплект» — 4,5 млн руб.., прибыль — 312 тыс. руб.

Анна Швечикова