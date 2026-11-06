Старинную усадьбу купцов Тахтамировых в Суджанском районе Курской области готовят к торгам

Усадьба купцов и крупных землевладельцев Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района была основана во второй половине XIX века. Основатель династии Федор Тахтамиров владел водочным, винокуренным, дрожжевым и маслобойным заводами, сетью трактиров и лавок, являлся почетным гражданином Суджи, мировым судьей, меценатом и кавалером ордена Святой Анны III степени. Его сын Константин окончил юридический факультет Московского университета, возглавлял Суджанскую земскую управу, в 1907 году стал депутатом II Государственной думы России, а также построил знаменитую гостиницу «Гранд-Отель» в Кисловодске. Сам главный усадебный дом возвели в конце XIX века в стиле псевдоготики: двух-трехэтажный особняк украшают четырехскатные крыши, восьмигранная башня со шпилем и ажурными «воздушными» балконами, а в интерьерах размещались резные кессонированные потолки и изразцовые печи Товарищества М. С. Кузнецова.

После революции имение национализировали: с 1920 года здесь находились детский дом и неполная средняя школа, в период фашистской оккупации — армейские конюшни, а с 1947 года после ремонта в здании работала школа для глухонемых детей. Позднее территорию приспособили под лечебное учреждение, после закрытия которого комплекс долгое время пустовал.