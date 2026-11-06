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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Старинную усадьбу купцов Тахтамировых в Суджанском районе Курской области готовят к торгам

Старинную усадьбу купцов Тахтамировых в Курской области выставят на торги
В Курской области готовят к торгам объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Главный усадебный дом усадьбы Тахтамировых» (входит в ансамбль усадьбы купцов и землевладельцев Тахтамировых), расположенный в селе Рубанщина Суджанского района. Тендер запланирован на четвертый квартал 2026 года. Соответствующая информация появилась на портале «Наследие.дом.РФ».
Усадьба купцов и крупных землевладельцев Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района

Усадьба купцов и крупных землевладельцев Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района

Портал «Наследие.дом.РФ»

Трехэтажное кирпичное здание площадью 684,9 кв. м построили в XIX веке. Сейчас оно не эксплуатируется, отключено от всех инженерных коммуникаций (электро-, газо- и водоснабжения, канализации и отопления) и находится в неудовлетворительном состоянии. Кадастровая стоимость самого строения оценивается почти в 4 млн руб.
Вместе со зданием к передаче инвестору планируется земельный участок площадью 5,9 га (59,3 тыс. кв. м), его кадастровая стоимость составляет почти 21 млн руб. Категория земель — земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «под объектами здравоохранения». Весь комплекс находится в собственности субъекта.
В соответствии с охранным обязательством и решением о признании памятника находящимся в неудовлетворительном состоянии будущему собственнику или арендатору предстоит разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, провести комплексные противоаварийные и реставрационные работы, а также приспособить исторический объект под современное использование. Сроки не названы.

Усадьба купцов и крупных землевладельцев Тахтамировых в селе Рубанщина Суджанского района была основана во второй половине XIX века. Основатель династии Федор Тахтамиров владел водочным, винокуренным, дрожжевым и маслобойным заводами, сетью трактиров и лавок, являлся почетным гражданином Суджи, мировым судьей, меценатом и кавалером ордена Святой Анны III степени. Его сын Константин окончил юридический факультет Московского университета, возглавлял Суджанскую земскую управу, в 1907 году стал депутатом II Государственной думы России, а также построил знаменитую гостиницу «Гранд-Отель» в Кисловодске. Сам главный усадебный дом возвели в конце XIX века в стиле псевдоготики: двух-трехэтажный особняк украшают четырехскатные крыши, восьмигранная башня со шпилем и ажурными «воздушными» балконами, а в интерьерах размещались резные кессонированные потолки и изразцовые печи Товарищества М. С. Кузнецова.

После революции имение национализировали: с 1920 года здесь находились детский дом и неполная средняя школа, в период фашистской оккупации — армейские конюшни, а с 1947 года после ремонта в здании работала школа для глухонемых детей. Позднее территорию приспособили под лечебное учреждение, после закрытия которого комплекс долгое время пустовал.

В начале октября в Курске с торгов продали два ОКН регионального значения, суммарная стоимость которых в ходе аукционов выросла с 4,3 млн до 7,3 млн руб. «Дом мещан Беньковских» за 3,1 млн руб. при стартовых 1,6 млн приобрел индивидуальный предприниматель (ИП) Вреж Багдасарян, а «Дом П.Ф. Пушечникова» за 4,3 млн руб. (начальная цена — 2,7 млн) достался ИП Галине Юркевич. Инвесторы должны отреставрировать памятники до декабря 2029 года.
Кабира Гасанова