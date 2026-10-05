В Курске продали два исторических здания дороже стартовой цены почти в два раза

В Курсе подвели итоги двух конкурсов по продаже объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. В ходе конкурентной борьбы суммарная стоимость лотов выросла почти в два раза относительно начальной: с 4,3 млн до 7,3 млн руб. По условиям инвестиционных соглашений, новые владельцы обязаны полностью отреставрировать исторические здания до декабря 2029 года с их последующей коммерциализацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Дом мещан Беньковских» Фото: Платформа «Наследие.дом.рф» «Дом П.Ф. Пушечникова» Фото: Платформа «Наследие.дом.рф» Следующая фотография 1 / 2 «Дом мещан Беньковских» Фото: Платформа «Наследие.дом.рф» «Дом П.Ф. Пушечникова» Фото: Платформа «Наследие.дом.рф»

Победителем торгов по продаже «Дома мещан Беньковских» (ул. Красной Армии, 80) признан индивидуальный предприниматель (ИП) Вреж Багдасарян. При стартовой цене 1,6 млн он предложил за памятник архитектуры 3,1 млн руб. Его соперником на торгах стало ООО «Курсстрой», остановившееся на 3 млн руб. ОКН представляет собой трехэтажное нежилое здание площадью 230,8 кв. м, находящееся в аварийном состоянии. У дома отсутствует кровля, также зафиксировано обрушение внутренних перекрытий. Вместе с объектом в аренду на семь лет по ставке 23,9 тыс. руб. в год передается земельный участок площадью 277 кв. м.

«Дом П.Ф. Пушечникова» (ул. Гайдара, 8) выкупила ИП Галина Юркевич, предложившая 4,27 млн руб. при начальной стоимости 2,7 млн руб. Ее основным конкурентом также выступил господин Багдасарян, предложение которого составило 4,24 млн руб. Третий участник конкурса впоследствии отозвал свою заявку. ОКН является двухэтажным зданием площадью 216,3 кв. м, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно договору, покупатель получает в семилетнюю аренду прилегающий участок на 350 кв. м по льготной ставке 39,7 тыс. руб. в год.

По данным Rusprofile, ИП Вреж Багдасарян зарегистрировано в апреле 2007 года в Курчатовском районе Курской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. ИП Галина Юркевич зарегистрирована в июне 2018 года в Кореневском районе Курской области для розничной торговли строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. ООО «Курсстрой» зарегистрировано в марте 2020 года в Курске. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором выступает Игорь Баденко. Учредителем является Артем Тяпочкин. В 2025 году «Курсстрой» выручил 176 млн, чистая прибыль достигла 16 млн руб.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Курской области формируют документацию для поиска инвестора на реконструкцию исторического комплекса зданий городской больницы Гладковой в Курске. Торги намечены на первый квартал 2027 года. В июле губернатор Александр Хинштейн оценивал общий объем инвестиций в проект реновации памятника в 1,7 млрд руб.

Кабира Гасанова