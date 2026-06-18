Липецкая «Энергия» отказалась от дивидендов в пользу помощи СВО на 250 млн

Акционеры елецкого ПАО «Энергия» (близкого к семье спикера липецкого областного совета Владимира Серикова) приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Решение одобрили на собрании, следует из сообщения эмитента. Ранее компания распределяла прибыль за девять месяцев 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Энергия» Фото: ПАО «Энергия»

Согласно утвержденному распределению прибыли, на финансирование специальной военной операции (СВО) предусмотрено 250 млн руб.

На приобретение технологического оборудования ПАО направили 750 млн руб., на ремонт — 800 млн руб. На социальные нужды коллектива выделили 26,8 млн руб. За это проголосовали 99,8% участников собрания.

При этом по итогам девяти месяцев 2025 года «Энергия» уже выплатила акционерам 650,1 млн руб., или 5,2 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию. Средства были перечислены владельцам бумаг 28 января. Годом ранее совет директоров также рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2024 года 650,3 млн руб.

Предприятие было основано в 1941 году. По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» было зарегистрировано в Ельце Липецкой области в октябре 1992 года. Основной вид деятельности — производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей. Уставный капитал — 125 тыс. руб. По собственным данным, ПАО «Энергия» имеет более 120 заказчиков ВП ГОЗ, освоило выпуск около 1 тыс. единиц продукции 21 электрохимической системы. По данным на второй квартал 2022 года, 25,5% компании принадлежит Галине Архипенко, 22,99% — Владимиру Серикову, 20% — Юлии (Владимировне) Сериковой, 13,91% — Владимиру Архипенко, 8,91% — Ирине (Владимировне) Архипенко. Более актуальные данные не раскрываются. Генеральный директор — Андрей Низкоус. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 22,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб.

Господин Сериков со стороны липецкого облсовета оказывает активное содействие фронту, отправляет гуманитарную помощь. В июне депутаты увеличили выплаты для граждан, вступающих в состав «мобильных огневых групп». Единовременно желающие могут рассчитывать на 250 тыс. руб.

Анна Швечикова