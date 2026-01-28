Липецкое ПАО «Энергия» выплатило дивиденды на 650 млн за девять месяцев 2025-го

ПАО «Энергия» из города Елец Липецкой области выплатило дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года. Общая сумма выплат составила 650,1 млн руб., что соответствует 5,2 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом следует из сообщения эмитента.

Выплаты были осуществлены 28 января держателям обыкновенных именных акций. Право на получение дивидендов определялось по состоянию на 14 декабря 2025 года. Обязательство исполнено на 99,99% от общей начисленной суммы. Невыплаченные дивиденды в размере 7,8 тыс. руб. по 1,5 акциям связаны с отсутствием платежных реквизитов у их владельцев.

По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в 1992 году. Уставный капитал — 125,1 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей. Гендиректор — Алексей Низкоус. Актуальные учредители не раскрываются, до 2021 года им выступал комитет по управлению госимуществом — территориальное агентство ГКИ РФ по Липецкой области. По данным «Спарк-Интерфакс» на 2022 год, 25,5% компании принадлежало Галине Архипенко, 22,99% — Владимиру Серикову, 20% — Юлии (Владимировне) Сериковой, 13,91% — Владимиру Архипенко, 8,91% — Ирине (Владимировне) Архипенко. По итогам 2024 года ПАО получило выручку в 17 млрд руб. и чистую прибыль в 1,8 млрд руб.

В 2025 году совет директоров ПАО «Энергия» рекомендовал общему собранию акционеров по результатам 2024 года выплатить 650,3 млн руб. дивидендов — по 5,2 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию.

