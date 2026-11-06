«Т-Технологии» объявили о готовности купить до 100% акций ЦИАН
«Т-Технологии» (MOEX: Т) заявили, что представили в Центробанк добровольное предложение акционерам МКПАО ЦИАН о покупке их акций. Оно предусматривает покупку до 100% акций ЦИАН по цене 993,05 руб. за бумагу, что предполагает премию в размере 29,3% к рыночным котировкам на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 года, указывают в компании. Финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций «Т-Технологий», говорят в компании, добавляя, что их предложение предполагает приобретение как минимум 50% акций МКПАО ЦИАН.
«Инициатива “Т-Технологий” — один из возможных механизмов покупки компании, но само по себе не означает сделку. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично»,— заявили “Ъ” в ЦИАН. В компании добавили, что официального предложения от «Т-Инвестиций» в компанию еще не поступало. «Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения»,— говорят в ЦИАН.
На фоне новостей о намерении «Т-Технологий» купить ЦИАН акции платформы выросли 6 ноября на около 20% и на 18:30 торговались по цене 930,8 руб. за бумагу.
«Мы рассчитываем, что сделка станет логичным продолжением стратегии “Т-Технологий” по развитию специализированных платформ 360, объединяющих миллионы пользователей и профессиональных игроков на конкретном рынке. Мы уже строим автоэкосистему 360 на базе “Авто.ру”»,— приводит пресс-служба слова президента «Т-Технологий» Станислава Близнюка. Закрыть сделку планируется в первом квартале 2027 года после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований, отмечают в компании.