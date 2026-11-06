«Т-Технологии» объявили о готовности купить до 100% акций ЦИАН

«Инициатива “Т-Технологий” — один из возможных механизмов покупки компании, но само по себе не означает сделку. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично»,— заявили “Ъ” в ЦИАН. В компании добавили, что официального предложения от «Т-Инвестиций» в компанию еще не поступало. «Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения»,— говорят в ЦИАН.