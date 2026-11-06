На ЦИАН вышли с объявлением

Срок принятия оферты — от 70 до 90 дней с момента ее получения компанией, объясняет старший партнер юрфирмы «Алимирзоев & Трофимов» Сергей Алимирзоев: «Акционеры подают заявления через своих брокеров и депозитарии, а оплата производится в срок, указанный в оферте. В этот период может появиться конкурирующее предложение — по цене не ниже первоначальной». Господин Алимирзоев объясняет, что оферта касается всех акций: «Если она отвечает требованиям закона к такому предложению, то при пересечении порогов 30%, 50% и 75% обязательное предложение делать не придется. Цена в этом случае не может быть ниже средневзвешенной биржевой цены за последние шесть месяцев. Премия около 29% к рынку — сильный аргумент для миноритариев».