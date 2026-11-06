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На ЦИАН вышли с объявлением

«Т-Технологии» заявили о намерении купить ЦИАН
«Т-Технологии» объявили о готовности купить до 100% акций ЦИАН. Для продавца сделка — это прежде всего возможность получить финансово-технологического партнера, а для покупателя — приобретение ключевого игрока на рынке онлайн-сервисов по операциям с недвижимостью, что позволит сформировать экосистему с ипотекой, страхованием, эквайрингом и другими продуктами. По оценкам аналитиков, полный выкуп акций потребует более 77 млрд руб.
Полный выкуп ЦИАН по предложенной цене обойдется примерно в 77,1 млрд руб.

Полный выкуп ЦИАН по предложенной цене обойдется примерно в 77,1 млрд руб.

Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Т-Технологии» (MOEX: Т) заявили, что представили в Центробанк добровольное предложение акционерам МКПАО ЦИАН о покупке их акций. Оно предусматривает покупку до 100% акций ЦИАН по цене 993,05 руб. за бумагу, что предполагает премию в размере 29,3% к рыночным котировкам на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 года, указывают в компании. Финансирование сделки не предполагает дополнительной эмиссии акций «Т-Технологий», говорят в компании, добавляя, что их предложение предполагает приобретение как минимум 50% акций МКПАО ЦИАН.
«Инициатива “Т-Технологий” — один из возможных механизмов покупки компании, но само по себе не означает сделку. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично»,— заявили “Ъ” в ЦИАН. В компании добавили, что официального предложения от «Т-Инвестиций» в компанию еще не поступало. «Никаких решений не принято. Совет директоров и акционеры рассмотрят это предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения»,— говорят в ЦИАН.
На фоне новостей о намерении «Т-Технологий» купить ЦИАН акции платформы выросли 6 ноября на около 20% и на 18:30 торговались по цене 930,8 руб. за бумагу.
«Мы рассчитываем, что сделка станет логичным продолжением стратегии “Т-Технологий” по развитию специализированных платформ 360, объединяющих миллионы пользователей и профессиональных игроков на конкретном рынке. Мы уже строим автоэкосистему 360 на базе “Авто.ру”»,— приводит пресс-служба слова президента «Т-Технологий» Станислава Близнюка. Закрыть сделку планируется в первом квартале 2027 года после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований, отмечают в компании.
Как сообщал “Ъ”, «Т-Технологии» в первой половине 2026 года купили автомобильный классифайд «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 марта). «Аналогичным образом мы планируем подойти и к развитию в сегменте недвижимости — развивать платформу в интересах арендаторов, арендодателей, продавцов и покупателей недвижимости, банков-партнеров, а также застройщиков, риэлторов и всех, чей бизнес так или иначе связан с недвижимостью»,— добавляет господин Близнюк.

Платформа для размещения объявлений о недвижимости cian.ru появилась в 2001 году. По собственным данным компании, аудитория в 2025 году увеличилась на 3% (до 20,2 млн уникальных пользователей в месяц), а доля на российском рынке составляет около 40%. Совокупная выручка за первое полугодие 2026 года выросла на 20,5%, до 8,3 млрд руб., выручка от размещения объявлений — на 13,3%, до 4,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 68,2%, до 2,7 млрд руб., прибыль выросла в два раза, до 2 млрд руб.

По данным компании на конец 2025 года, 35% ЦИАН принадлежит Speedtime Group, которую контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков. 6% акций напрямую принадлежат его дочерней структуре — Cian Investments Limited. Экс-глава проекта Максим Мельников через компанию MM Asia Invest Limited владеет 7%, еще 8% принадлежит «ЛБВФ Инвестментс Лимитед» основателя сервиса Дмитрия Демина. Оставшиеся акции находятся в свободном размещении.

Срок принятия оферты — от 70 до 90 дней с момента ее получения компанией, объясняет старший партнер юрфирмы «Алимирзоев & Трофимов» Сергей Алимирзоев: «Акционеры подают заявления через своих брокеров и депозитарии, а оплата производится в срок, указанный в оферте. В этот период может появиться конкурирующее предложение — по цене не ниже первоначальной». Господин Алимирзоев объясняет, что оферта касается всех акций: «Если она отвечает требованиям закона к такому предложению, то при пересечении порогов 30%, 50% и 75% обязательное предложение делать не придется. Цена в этом случае не может быть ниже средневзвешенной биржевой цены за последние шесть месяцев. Премия около 29% к рынку — сильный аргумент для миноритариев».
«Для ЦИАН это прежде всего возможность получить сильного финансово-технологического партнера и премию для акционеров, а для “Т-Технологий” — купить ключевой лидген в недвижимости и встроить ипотеку, страхование, эквайринг и другие продукты в воронку сделок. Это очень похоже на логику покупки “Авто.ру”, но с более прямым выходом на ипотечное кредитование»,— считает инвестиционный директор Kama Flow Кирилл Тищенко. Это не покупка «еще одного классифайда», а приобретение канала дистрибуции для ипотеки, уверен он.
По доступным данным, в обращении находится около 77,67 млн обыкновенных акций ЦИАН, оценивает господин Тищенко: «При цене предложения 993,05 руб. за акцию полный выкуп потребовал бы примерно 77,1 млрд руб.— сумма до учета возможных расходов, премий менеджменту, налогов и структуры сделки. Это оценка по количеству акций и объявленной цене. Окончательная сумма зависит от того, сколько акционеров примут оферту».
Выкуп 100% не гарантирован, объясняет господин Тищенко: «Акционеры сами решают, продавать ли бумаги; крупнейшие держатели могут сохранить часть пакета, обменять его на бумаги “Т-Технологий”, согласовать отдельные условия или остаться в капитале». Кроме того, до одобрения ЦБ, рекомендаций совета директоров и фактического тендера акционеров сделку нельзя считать состоявшейся, добавляет он.
Алексей Жабин, Дарья Андрианова
Жилье. Ъ–Недвижимость
Жилая недвижимость
Недвижимость

Авторы

  • Дарья Андрианова
    Дарья Андрианова
    старший корреспондент
  • Алексей Жабин
    Алексей Жабин
    заместитель заведующего отделом