Шестиэтажный офисный комплекс в центре Воронежа продают за 600 млн рублей
В Центральном районе Воронежа выставлен на продажу шестиэтажный офисный комплекс за 600 млн руб. Стоимость одного квадратного метра оценивается в 87,6 тыс. руб. Здание расположено на улице Карла Маркса, 53 — напротив кинотеатра «Пролетарий» (ранее здесь размещалось семейное кафе «АндерСон»). Об этом сообщило издание De Facto со ссылкой на опубликованное на «Авито» объявление.
В состав лота входят само административное здание и земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м. Комплекс позиционируется как готовый арендный бизнес. Территория огорожена и круглосуточно охраняется, есть внутренний двор и подземный паркинг на 28 машино-мест. Недвижимость реализуется единым объектом вместе с участком.
По данным Rusprofile, здание может принадлежать воронежскому ООО «Слон», зарегистрированному в феврале 2013 года. Компания специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом. Единственным владельцем и генеральным директором структуры выступает основатель ресторанной группы «Робин Сдобин» (работает в Воронеже и Тамбове) Александр Губарев. В 2025 году выручка ООО «Слон» выросла на 30% — до 43,3 млн руб., а чистая прибыль увеличилась на 17%, достигнув 6,4 млн руб. (годом ранее — 5,5 млн руб.).
В компании от комментариев De Facto по поводу продажи актива отказались.
В октябре господин Губарев опроверг информацию о намерении продать активы компании. В разговоре с «Ъ-Черноземье» бизнесмен пояснил, что оптимизация коснется лишь нескольких убыточных торговых точек. Всего проблемными признаны восемь павильонов, из которых три планируется закрыть до конца 2026 года.