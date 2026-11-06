Шестиэтажный офисный комплекс в центре Воронежа продают за 600 млн рублей

По данным Rusprofile, здание может принадлежать воронежскому ООО «Слон», зарегистрированному в феврале 2013 года. Компания специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом. Единственным владельцем и генеральным директором структуры выступает основатель ресторанной группы «Робин Сдобин» (работает в Воронеже и Тамбове) Александр Губарев. В 2025 году выручка ООО «Слон» выросла на 30% — до 43,3 млн руб., а чистая прибыль увеличилась на 17%, достигнув 6,4 млн руб. (годом ранее — 5,5 млн руб.).