Владелец «Робин Сдобина» опроверг сообщения о продаже сети в Воронеже и Тамбове

Александр Губарев также сообщил «Ъ-Черноземье», что продажа кафе «Моне» в центре Воронежа приостановлена. Он подчеркнул, что речь шла о попытке реализации торговой марки, а не самого помещения кафе, которое арендовалось предпринимателем: «Это был поиск партнеров и попытка продать торговую марку, чтобы кто-то другой ею занялся и продолжил вести этот бизнес. Пока об этом не думаем». Сейчас бизнесмен намерен сконцентрироваться на развитии сети «Робин Сдобин».