Владелец «Робин Сдобина» опроверг сообщения о продаже сети в Воронеже и Тамбове
«Робин Сдобин» в Воронеже не собирается закрываться
Владелец воронежской сети быстрого питания «Робин Сдобин» (имеет точки продаж в Воронеже и Тамбове) Александр Губарев не намерен продавать ее активы. Об этом сообщил сам господин Губарев в беседе с «Ъ-Черноземье».
По его словам, речь идет лишь о закрытии нескольких нерентабельных киосков в облцентрах. Таких проблемных точек у «Робин Сдобина» насчитывается восемь, три из которых, вероятнее всего, закроются в 2026 году. Остальные киоски «требуют тщательного мониторинга и дальнейших корректирующих действий».
«Почему они стали нерентабельными? Потому что там изменились условия локации: закрылись трафикообразующие объекты, в том числе остановки, где-то повысилась стоимость аренды, где-то идет реконструкция рынка»,— пояснил бизнесмен.
Кроме того, как замечает Александр Губарев, взамен закрывшихся киосков он планирует открывать новые — их точное количество пока не определено. Всего сейчас у «Робин Сдобина» насчитывается 134 точки в Воронеже и Тамбове.
«У нас большие планы на следующий год. И сейчас как раз мы разрабатываем стратегию, чтобы сделать нашу продукцию вкуснее для потребителей, а бизнес успешнее для нас»,— заверил господин Губарев.
При этом бизнесмен отметил, что «вынужден работать в реалиях повышения налоговой ставки», которое отражается на стоимости продукта и «приводит к оптимизации затрат»: «Весь малый бизнес от этого страдает, не только наш. Но мы идем по этому пути и стараемся адаптироваться к изменениям».
Александр Губарев также сообщил «Ъ-Черноземье», что продажа кафе «Моне» в центре Воронежа приостановлена. Он подчеркнул, что речь шла о попытке реализации торговой марки, а не самого помещения кафе, которое арендовалось предпринимателем: «Это был поиск партнеров и попытка продать торговую марку, чтобы кто-то другой ею занялся и продолжил вести этот бизнес. Пока об этом не думаем». Сейчас бизнесмен намерен сконцентрироваться на развитии сети «Робин Сдобин».
Сегодня ряд воронежских СМИ сообщили, что Александр Губарев якобы планирует закрыть 15 киосков сети «Робин Сдобин» до конца года, а затем намерен выставить на продажу все активы группы. Среди причин такого решения назывались рост муниципальной аренды и налоговой нагрузки.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», объявление о продаже кафе «Моне» появилось на «Авито» в конце июля. Оно было оценено в 9,9 млн руб., однако отмечалось, что помещение площадью 207 кв. м арендуется. Господин Губарев тогда рассказывал «Ъ-Черноземье», что причиной продажи заведения стали убытки и «личные ошибки».
В начале 2025 года «Ъ-Черноземье» рассказывал о закрытии семейного кафе «Андерсон», которое также принадлежало Александру Губареву. Официальной датой завершения его работы стало 13 января. По словам бизнесмена, причин было несколько, в том числе «неумение управлять таким количеством бизнеса и жизненные обстоятельства».