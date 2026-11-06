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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

В Липецкой области переименуют более десяти сел и деревень

Депутаты липецкого облсовета на очередной сессии одобрили переименование ряда населенных пунктов из-за дублирующихся названий. Они образовались из-за объединения поселений, входивших в состав Елецкого, Долгоруковского, Тербунского, Задонского и Чаплыгинского округов. Решение принято с учетом мнения местных жителей. Об этом сообщили в региональном парламенте.

  • В частности, поселок Красный Октябрь Пищулинского сельсовета Елецкого округа будет носить название Красный Октябрьский, деревня Ивановка Колосовского сельсовета — Ивановка Колосовская, деревня Дерновка Малобоевского сельсовета — Дубровка.

  • В Долгоруковском округе деревня Ильинка Свишенского сельсовета станет Ильинкой 2-й, деревня Жемчужникова Меньшеколодезского сельсовета — Жемчужниковой 2-й.

  • В Тербунском округе деревня Ивановка Кургано-Головинского сельсовета получит название Слобода Ивановка.

  • В Задонском округе деревня Алексеевка Камышевского сельсовета станет Малой Алексеевкой, деревня Алексеевка Ольшанского сельсовета — Малой Зарей, деревня Бехтеевка — Малой Бехтеевкой.

  • В Чаплыгинском округе поселок Зареченский Ведновского сельсовета будет носить название Зареченский Второй, деревня Майково Новополянского сельсовета — Майково Вторая.

Проблема дублирующихся топонимов возникла после завершения муниципальной реформы в Липецкой области, в ходе которой районы были преобразованы в округа. В результате укрупнения в составе единых муниципалитетов оказались населенные пункты с совпадающими названиями, что создавало путаницу при адресации и работе экстренных служб. В частности, аналогичные процессы ранее проходили в Тамбовской области.
Алина Морозова