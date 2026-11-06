В Липецкой области переименуют более десяти сел и деревень

Депутаты липецкого облсовета на очередной сессии одобрили переименование ряда населенных пунктов из-за дублирующихся названий. Они образовались из-за объединения поселений, входивших в состав Елецкого, Долгоруковского, Тербунского, Задонского и Чаплыгинского округов. Решение принято с учетом мнения местных жителей. Об этом сообщили в региональном парламенте.