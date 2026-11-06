В Липецкой области переименуют более десяти сел и деревень
В частности, поселок Красный Октябрь Пищулинского сельсовета Елецкого округа будет носить название Красный Октябрьский, деревня Ивановка Колосовского сельсовета — Ивановка Колосовская, деревня Дерновка Малобоевского сельсовета — Дубровка.
В Долгоруковском округе деревня Ильинка Свишенского сельсовета станет Ильинкой 2-й, деревня Жемчужникова Меньшеколодезского сельсовета — Жемчужниковой 2-й.
В Тербунском округе деревня Ивановка Кургано-Головинского сельсовета получит название Слобода Ивановка.
В Задонском округе деревня Алексеевка Камышевского сельсовета станет Малой Алексеевкой, деревня Алексеевка Ольшанского сельсовета — Малой Зарей, деревня Бехтеевка — Малой Бехтеевкой.
В Чаплыгинском округе поселок Зареченский Ведновского сельсовета будет носить название Зареченский Второй, деревня Майково Новополянского сельсовета — Майково Вторая.