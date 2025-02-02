Село Козьмодемьяновка под Тамбовом хотят переименовать

В региональный парламент поступил законопроект о переименовании села Козьмодемьяновка Тамбовского муниципального округа Тамбовской области в село Козьмодемьяновская Криуша. С таким предложением выступил совет депутатов округа. Об этом сообщается на сайте тамбовской областной думы.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в мае 2023 года в результате преобразования поселений, входящих в состав Тамбовского района, на территории вновь образованного Тамбовского муниципального округа появились два населенных пункта с одинаковым названием Козьмодемьяновка. Переименование должно устранить возможную путаницу.

Юрий Голубь