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Село Козьмодемьяновка под Тамбовом хотят переименовать

В региональный парламент поступил законопроект о переименовании села Козьмодемьяновка Тамбовского муниципального округа Тамбовской области в село Козьмодемьяновская Криуша. С таким предложением выступил совет депутатов округа. Об этом сообщается на сайте тамбовской областной думы.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в мае 2023 года в результате преобразования поселений, входящих в состав Тамбовского района, на территории вновь образованного Тамбовского муниципального округа появились два населенных пункта с одинаковым названием Козьмодемьяновка. Переименование должно устранить возможную путаницу.

Юрий Голубь

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