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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Черноземье

Воронежского зернотрейдера «Сан Агро» с выручкой свыше 3 млрд признали банкротом

Арбитражный суд Воронежской области признал оптовика зерна ООО «Сан Агро» Вадима Солнцева банкротом и открыл конкурсное производство. Информация об этом появилась в картотеке. С сентября 2026 года организация находится в стадии ликвидации. Дата ликвидации — 17 февраля 2027 года.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Сан Агро» было зарегистрировано в январе 2011 года в Воронеже. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал составляет 11 тыс. руб. Единственным учредителем выступает Вадим Солнцев. С 23 сентября ликвидатором назначен Дмитрий Сентищев. Выручка ООО «Сан Агро» в 2025-м составила 3,5 млрд руб., увеличившись на 3,9% к предыдущему году (3,4 млрд). Чистая прибыль достигла 59,1 млн руб. при росте на 1,1% (58,4 млн годом ранее).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», заявление о признании должника банкротом подало воронежское ООО «Экогрэйн» Дмитрия Короленко. Иск приняли к производству 28 августа. Позже в банкротное дело вступило само ООО «Сан Агро». Также в списке кредиторов предприятия указаны ПАО «Сбербанк России» и самарское ООО «Эльбрус». Размер требований кредиторов в опубликованных документах суда не раскрывается. Однако сейчас суд также рассматривает иск «Эльбруса» к «Сан Агро» на 6,6 млн руб.

  • В августе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что банк «Национальный стандарт» обратился в белгородский арбитраж с иском к «Сан Агро» на 335,9 млн руб. Речь идет о задолженности по кредитной линии, открытой в ноябре 2025 года. Банк потребовал обратить взыскание на заложенное имущество зернотрейдера, в том числе на складские помещения и оборудование компании: зерносушилки, автоподъемник и погрузчики. Дело назначено к судебному разбирательству, следующее заседание запланировано на 18 ноября.

Денис Данилов