Воронежского зернотрейдера «Сан Агро» с выручкой свыше 3 млрд признали банкротом

В августе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что банк «Национальный стандарт» обратился в белгородский арбитраж с иском к «Сан Агро» на 335,9 млн руб. Речь идет о задолженности по кредитной линии, открытой в ноябре 2025 года. Банк потребовал обратить взыскание на заложенное имущество зернотрейдера, в том числе на складские помещения и оборудование компании: зерносушилки, автоподъемник и погрузчики. Дело назначено к судебному разбирательству, следующее заседание запланировано на 18 ноября.