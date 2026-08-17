Банк «Национальный стандарт» требует с воронежской агрофирмы 335 млн рублей
В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск банка «Национальный стандарт» к воронежскому ООО «Сан агро» Вадима Солнцева, специализирующемуся на оптовой торговле зерном. Сумма требований составляет 335,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Суть требований и причина рассмотрения иска столичного банка к воронежской компании в белгородском арбитраже в судебной документации не раскрываются. Заявление пока не принято к производству.
С конца июля в суд поступило еще два иска банка к «Сан агро». В последнем «Национальный стандарт» требовал наложить арест на счета фирмы в пределах суммы в 137,1 млн руб. Банк пояснял, что намерен предъявить компании и ее владельцу Вадиму Солнцеву иски о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 1 ноября 2025 года, а также об обращении взыскания на заложенное имущество фирмы: здания, земельный участок и технику.
В банке также указывали, что в июле 2026 года сотрудники «Сан агро» были уволены, а ее бенефициар господин Солнцев не находится на территории России и не осуществляет руководства компанией «должным образом». Однако суд счел, что истец не представил достаточных обоснований того, что «Сан агро» может не исполнить решения суда — в том числе касательно имущественного положения фирмы. В результате арбитраж отказал банку в удовлетворении иска.
По данным Rusprofile, ООО «Сан агро» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Владелец и директор — Вадим Солнцев. В 2025 году выручка компании составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 59 млн руб. Годом ранее финпоказатели были практически идентичными — 3,4 млрд руб. и 58 млн руб.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что суд признал требования ВТБ к воронежскому производителю яблок ЦЧПЯК на 2 млрд руб.