Банк «Национальный стандарт» требует с воронежской агрофирмы 335 млн рублей

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск банка «Национальный стандарт» к воронежскому ООО «Сан агро» Вадима Солнцева, специализирующемуся на оптовой торговле зерном. Сумма требований составляет 335,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть требований и причина рассмотрения иска столичного банка к воронежской компании в белгородском арбитраже в судебной документации не раскрываются. Заявление пока не принято к производству.

С конца июля в суд поступило еще два иска банка к «Сан агро». В последнем «Национальный стандарт» требовал наложить арест на счета фирмы в пределах суммы в 137,1 млн руб. Банк пояснял, что намерен предъявить компании и ее владельцу Вадиму Солнцеву иски о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 1 ноября 2025 года, а также об обращении взыскания на заложенное имущество фирмы: здания, земельный участок и технику.

В банке также указывали, что в июле 2026 года сотрудники «Сан агро» были уволены, а ее бенефициар господин Солнцев не находится на территории России и не осуществляет руководства компанией «должным образом». Однако суд счел, что истец не представил достаточных обоснований того, что «Сан агро» может не исполнить решения суда — в том числе касательно имущественного положения фирмы. В результате арбитраж отказал банку в удовлетворении иска.

По данным Rusprofile, ООО «Сан агро» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Владелец и директор — Вадим Солнцев. В 2025 году выручка компании составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 59 млн руб. Годом ранее финпоказатели были практически идентичными — 3,4 млрд руб. и 58 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что суд признал требования ВТБ к воронежскому производителю яблок ЦЧПЯК на 2 млрд руб.

Егор Якимов