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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем

Компания «Хвоя» планирует вложить около 5 млрд руб. в строительство гостиничного комплекса с круглогодичным подогреваемым бассейном в рамках проекта «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана. Предварительный срок реализации проекта — конец 2029 года, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.
В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем
1/51/5

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем

Пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем
2/52/5

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем

Пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем
3/53/5

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем

Пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем
4/54/5

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем

Пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем
5/55/5

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем

Пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана

Концепция отеля предполагает создание закрытой зоны бассейна с песчаным пляжем и пальмами, банного комплекса и панорамного ресторана. Номера планируют оформить в тематике разных стран.
Объем собственных вложений компании «Хвоя» оценивается примерно в 1 млрд руб., еще около 4 млрд руб. планируется привлечь в виде заемного финансирования.
Ранее сообщалось, что проект «Казань марина» предусматривает создание яхтенной марины на 300 судов. На территории планируется реализовать девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами общей вместимостью 1,2 тыс. номеров категорий 3–4 звезды.
Анна Кайдалова