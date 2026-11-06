В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем

Компания «Хвоя» планирует вложить около 5 млрд руб. в строительство гостиничного комплекса с круглогодичным подогреваемым бассейном в рамках проекта «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана. Предварительный срок реализации проекта — конец 2029 года, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.