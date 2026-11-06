В Лаишевском районе Татарстана планируют построить отель с круглогодичным пляжем
Компания «Хвоя» планирует вложить около 5 млрд руб. в строительство гостиничного комплекса с круглогодичным подогреваемым бассейном в рамках проекта «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана. Предварительный срок реализации проекта — конец 2029 года, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.
Концепция отеля предполагает создание закрытой зоны бассейна с песчаным пляжем и пальмами, банного комплекса и панорамного ресторана. Номера планируют оформить в тематике разных стран.
Объем собственных вложений компании «Хвоя» оценивается примерно в 1 млрд руб., еще около 4 млрд руб. планируется привлечь в виде заемного финансирования.
Ранее сообщалось, что проект «Казань марина» предусматривает создание яхтенной марины на 300 судов. На территории планируется реализовать девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами общей вместимостью 1,2 тыс. номеров категорий 3–4 звезды.